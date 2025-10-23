Викриття продажу зброї на Одещині: гранати та автомати

Правоохоронці вилучають зброю. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині троє чоловіків намагалися заробити на незаконному продажі зброї. Серед арсеналу — гранати, гранатомети, автомати та набої. Усіх викрили, тепер їм загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Обіг зброї

Перший зловмисник, 33-річний житель Одеського району, раніше перебував у СІЗО за наркозлочини. Ще до ув’язнення він закопав у полі три гранатомети, які планував продати за 3500 доларів. Чоловік отримав завдаток у 5000 гривень і вказав локацію схованки, решту грошей мав отримати після передачі зброї. Другий фігурант, 23-річний житель Подільського району, теж хотів нажитися на продажі. Він пропонував три гранатомети, корпуси гранат, запали та автомат з набоями за 4000 доларів. Його затримали на пляжі під час зустрічі з покупцем. Третій зловмисник, 46-річний житель Одеського району, збув автомат, понад 550 набоїв та корпус гранати за 2500 доларів у Великодальницькій громаді. Усі вилучені предмети передано на експертизу.

Зброя, яку вилучили у ділків. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Ділків затримано, їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Усім трьом повідомлено про підозру за незаконне придбання, носіння, зберігання та збут зброї й боєприпасів (ч. 1 ст. 263 ККУ). Щодо першого фігуранта слідство завершено, обвинувальний акт уже направлено до суду, інші справи перебувають на розгляді. Ділкам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Один із затриманих торговців. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині затримали торговця зброєю. Також ми писали, що у Чернігові суд виніс вирок військовослужбовцю, який у СІЗО налагодив незаконний продаж боєприпасів.