Головна Одеса Бізнес на зброї — на Одещині затримали ділків

Бізнес на зброї — на Одещині затримали ділків

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 13:30
Оновлено: 13:16
Викриття продажу зброї на Одещині: гранати та автомати
Правоохоронці вилучають зброю. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині троє чоловіків намагалися заробити на незаконному продажі зброї. Серед арсеналу — гранати, гранатомети, автомати та набої. Усіх викрили, тепер їм загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Обіг зброї

Перший зловмисник, 33-річний житель Одеського району, раніше перебував у СІЗО за наркозлочини. Ще до ув’язнення він закопав у полі три гранатомети, які планував продати за 3500 доларів. Чоловік отримав завдаток у 5000 гривень і вказав локацію схованки, решту грошей мав отримати після передачі зброї. Другий фігурант, 23-річний житель Подільського району, теж хотів нажитися на продажі. Він пропонував три гранатомети, корпуси гранат, запали та автомат з набоями за 4000 доларів. Його затримали на пляжі під час зустрічі з покупцем. Третій зловмисник, 46-річний житель Одеського району, збув автомат, понад 550 набоїв та корпус гранати за 2500 доларів у Великодальницькій громаді. Усі вилучені предмети передано на експертизу.

На Одещині затримали торговців зброєю
Зброя, яку вилучили у ділків.  Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Ділків затримано, їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Усім трьом повідомлено про підозру за незаконне придбання, носіння, зберігання та збут зброї й боєприпасів (ч. 1 ст. 263 ККУ). Щодо першого фігуранта слідство завершено, обвинувальний акт уже направлено до суду, інші справи перебувають на розгляді. Ділкам загрожує до 7 років позбавлення волі.

На Одещині затримали торговців зброєю
Один із затриманих торговців.  Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині затримали торговця зброєю. Також ми писали, що у Чернігові суд виніс вирок військовослужбовцю, який у СІЗО налагодив незаконний продаж боєприпасів.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
