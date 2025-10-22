Відео
Україна
Заробляв на зброї — на Одещині перекрили канал

Заробляв на зброї — на Одещині перекрили канал

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 11:42
Оновлено: 11:40
На Одещині затримали чоловіка, який продавав гранати та тротил
Затриманий чоловік на Одещині. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одеській області чоловік торгував вибухівкою та боєприпасами. За кілька угод він отримав майже 100 000 гривень. За скоєне йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Торгівля зброєю

Правоохоронці викрили 31-річного жителя Біляївки, який продавав бойові припаси та вибухові речовини. Під час слідчих дій задокументували три епізоди продажу "товару" одному й тому самому покупцеві. Загалом чоловік отримав 85 тисяч гривень. Серед вилученого — дев’ять гранат, вісім запалів, чотири тротилові шашки, три запалювальні трубки та понад шістсот набоїв калібру 5,45 мм.

Затримання відбулося під час третьої оборудки за участі бійців батальйону поліції особливого призначення. Експерти підтвердили, що вилучене належить до категорії бойових припасів і вибухових речовин. Частину грошей, отриманих злочинцем, також вилучили.

На Одещині викрили торговця зброєю
Гранати, які вилучили у ділка. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Чоловіку повідомлено про підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання та збут боєприпасів. Йому загрожує до семи років ув’язнення. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 242 тисячі 240 гривень. Поліція встановлює джерело походження вибухівки.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Чернігові судили військового, який продавав зброю прямо із СІЗО. Також ми писали, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп не вирішив, чи давати Україні далекобійні ракети.

Одеса зброя Одеська область Кримінал Новини Одеси затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
