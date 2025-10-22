В Одесской области задержали мужчину, который продавал гранаты и тротил

Зарабатывал на оружии — в Одесской области перекрыли канал
В Одесской области мужчина торговал взрывчаткой и боеприпасами. За несколько сделок он получил почти 100 000 гривен. За содеянное ему грозит заключение в тюрьму.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Торговля оружием
Правоохранители разоблачили 31-летнего жителя Беляевки, который продавал боевые припасы и взрывчатые вещества. Во время следственных действий задокументировали три эпизода продажи "товара" одному и тому же покупателю. В целом мужчина получил 85 тысяч гривен. Среди изъятого — девять гранат, восемь запалов, четыре тротиловые шашки, три зажигательные трубки и более шестисот патронов калибра 5,45 мм.
Задержание произошло во время третьей сделки с участием бойцов батальона полиции особого назначения. Эксперты подтвердили, что изъятое относится к категории боевых припасов и взрывчатых веществ. Часть денег, полученных преступником, также изъяли.
Как накажут
Мужчине сообщено о подозрении по статье 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное хранение и сбыт боеприпасов. Ему грозит до семи лет заключения. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в сумме 242 тысячи 240 гривен. Полиция устанавливает источник происхождения взрывчатки.
