Головна Одеса Вибивали неіснуючі борги — в Одесі затримали рекетирів

Вибивали неіснуючі борги — в Одесі затримали рекетирів

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 14:08
Оновлено: 14:00
В Одесі викрили банду, яка вимагала гроші у громадян
Один із затриманих рекетирів. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі злочинне угруповання вимагало гроші у громадян за надумані борги. Лідер банди перебуває у міжнародному розшуку. Іншим загрожує покарання.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Видумані борги

В поліції повідоми, що очолював угруповання 28-річний житель Сум, його "ставленики" 28 та 19 років координували діяльність ще трьох "підлеглих". Троє учасників банди погрожували людям насильством і вимагали гроші за нібито борги. Суми вимагань коливалися від 5 000 до 50 000 доларів. Одного з потерпілих навіть насильно посадили в автомобіль, повезли до орендованої квартири та били, погрожуючи пістолетом.

Під час спецоперації поліція затримала трьох злочинців в Одесі та двох у Києві. Вилучено пістолет шумової дії, ножі та частину здобутих грошей.

Як покарають

Слідчі повідомили п'ятьом фігурантам про підозру за статтями Кримінального кодексу України щодо вимагання, незаконного заволодіння транспортом, незаконного позбавлення волі та носіння зброї без дозволу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Лідеру угруповання повідомлено про підозру заочно, його оголошено у міжнародний розшук.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі затримали листоношу, яка крала у пенсіонерів. Також ми писали, що на Одещині затримали чоловіка, який готував два теракти.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
