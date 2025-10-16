В Одесі викрили схему незаконного переправлення чоловіків

Затримання правоохоронця на Одещині. Фото: Державне бюро розслідувань

В Одеській області правоохоронець разом зі спільником планував за майже 20 тисяч доларів перевезти військовозобов’язаних до Молдови, щоб ті уникнули мобілізації. Обох підозрюваних затримали під час одержання частини грошей. Тепер їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Схема втечі

Схему організував правоохоронець, він залучив знайомого цивільного, який шукав чоловіків, готових платити за незаконний перетин кордону. Ділки обіцяли посадити клієнта в автомобіль разом зі співробітниками Держприкордонслужби, які начебто безперешкодно перевезли б його до Молдови. За свої послуги вони вимагали 18 тис. доларів США.

Як покарають

ДБР затримало правоохоронця під час отримання першої частини оплати — 10 тис. доларів. Обом подільникам вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкції статті передбачають покарання до 9 років позбавлення волі. Зараз готується клопотання до суду про обрання підозрюваним тримання під вартою. Досудове розслідування триває, встановлюються інші можливі учасники оборудки.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Молдові затримали чоловіка, який тікав через Дністер на надувному човні. Також ми писали, що мешканець Одещини переправляв чоловіків до Румунії через Дунай.