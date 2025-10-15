Затримали одесита, який переправляв ухилянтів до Румунії через Дунай

Затриманий мешканець Одещини. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині 41-річний житель Ізмаїла допомагав військовозобов’язаним тікати до Румунії через Дунай. За "послугу" він брав тисячі доларів і навіть видавав гідрокостюм. Чоловіка спіймали під час спроби незаконного переправлення, йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Схема втечі

Поліцейські спільно з прикордонниками викрили схему незаконного перетину кордону. 41-річний мешканець Ізмаїла співпрацював із посередником, який через месенджери шукав охочих утекти з України. За 8 550 доларів він погоджувався доставити їх до прикордонного району та допомогти дістатися Румунії річкою Дунай. Останній "клієнт" ділка — мешканець Чорноморська. Ізмаїлець забрав його з дому, привіз до себе, взяв 7 000 доларів готівкою і видав гідрокостюм. Ще 1 550 доларів чоловік перерахував спільнику на картку. Планувалося, що зловмисник довезе його катером ближче до румунського берега, а далі "мандрівник" мав плисти сам.

Реалізувати задум не вдалося — правоохоронці зупинили переправу та затримали організатора. У нього вилучили гроші, телефон, автомобіль, катер і спорядження.

Як покарають

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Слідчі встановлюють усіх причетних до злочину.

