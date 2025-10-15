Задержали одессита, который переправлял уклонистов в Румынию через Дунай

Задержан житель Одесской области. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области 41-летний житель Измаила помогал военнообязанным бежать в Румынию через Дунай. За "услугу" он брал тысячи долларов и даже выдавал гидрокостюм. Мужчину поймали при попытке незаконной переправки, ему грозит заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Схема побега

Полицейские совместно с пограничниками разоблачили схему незаконного пересечения границы. 41-летний житель Измаила сотрудничал с посредником, который через мессенджеры искал желающих сбежать из Украины. За 8 550 долларов он соглашался доставить их в пограничный район и помочь добраться до Румынии по реке Дунай. Последний "клиент" дельца — житель Черноморска. Измаилец забрал его из дома, привез к себе, взял 7 000 долларов наличными и выдал гидрокостюм. Еще 1 550 долларов мужчина перечислил сообщнику на карточку. Планировалось, что злоумышленник довезет его катером ближе к румынскому берегу, а дальше "путешественник" должен был плыть сам.

Реализовать замысел не удалось — правоохранители остановили переправу и задержали организатора. У него изъяли деньги, телефон, автомобиль, катер и снаряжение.

Как накажут

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная по предварительному сговору группой лиц. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Ему грозит до 9 лет лишения свободы. Следователи устанавливают всех причастных к преступлению.

Напомним, мы писали о том, что на границе с Одесской областью задержали уклонистов в военной форме. Также мы сообщали, что в Молдове будут судить украинца, переправлявшего мужчин из Украины за границу.