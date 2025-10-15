Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Вплавь через Дунай — житель Одесчины переправлял за границу

Вплавь через Дунай — житель Одесчины переправлял за границу

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 16:40
Задержали одессита, который переправлял уклонистов в Румынию через Дунай
Задержан житель Одесской области. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области 41-летний житель Измаила помогал военнообязанным бежать в Румынию через Дунай. За "услугу" он брал тысячи долларов и даже выдавал гидрокостюм. Мужчину поймали при попытке незаконной переправки, ему грозит заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Схема побега

Полицейские совместно с пограничниками разоблачили схему незаконного пересечения границы. 41-летний житель Измаила сотрудничал с посредником, который через мессенджеры искал желающих сбежать из Украины. За 8 550 долларов он соглашался доставить их в пограничный район и помочь добраться до Румынии по реке Дунай. Последний "клиент" дельца — житель Черноморска. Измаилец забрал его из дома, привез к себе, взял 7 000 долларов наличными и выдал гидрокостюм. Еще 1 550 долларов мужчина перечислил сообщнику на карточку. Планировалось, что злоумышленник довезет его катером ближе к румынскому берегу, а дальше "путешественник" должен был плыть сам.

Реализовать замысел не удалось — правоохранители остановили переправу и задержали организатора. У него изъяли деньги, телефон, автомобиль, катер и снаряжение.

Как накажут

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная по предварительному сговору группой лиц. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Ему грозит до 9 лет лишения свободы. Следователи устанавливают всех причастных к преступлению.

Напомним, мы писали о том, что на границе с Одесской областью задержали уклонистов в военной форме. Также мы сообщали, что в Молдове будут судить украинца, переправлявшего мужчин из Украины за границу.

Одесса граница Одесская область Дунай побег Новости Одессы уклонисты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации