Українець намагався переплисти Дністер до Молдови

Житель Одещини на надувному човні переплив Дністер, щоб потрапити до Молдови. На тому боці його зупинили прикордонники. Тепер чоловіка перевіряють правоохоронці, і йому загрожує відповідальність за незаконний перетин кордону.

Про це повідомили в пресслужбі прикордонної поліції Республіки Молдова.

Втеча на човні

Інцидент стався на ділянці відповідальності прикордонного підрозділу "Тудора-1". Під час патрулювання річки Дністер прикордонники помітили людину, яка на надувному човні прямувала з українського берега у напрямку Молдови. Порушником виявився громадянин України, 35 років. Після затримання чоловік попросив політичного притулку в цій країні.

Що загрожує

Молдовські правоохоронці вилучили човен, а справу передали для подальшого розслідування. Прикордонна поліція наголосила, що й надалі протидіятиме незаконному перетину кордону та закликала громадян повідомляти про підозрілу активність у прикордонній зоні.

Нагадаємо, ми повідомяли, що житель Одещини намагався вплав втекти до Румунії. Також ми писали, що на Одещині затримали ухилянтів, які переодягнулися у форму ЗСУ та намагалися втекти.