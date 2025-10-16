Украинец пытался переплыть Днестр в Молдову

Украинец, которого задержали в Молдове. Фото: Пограничная полиция Молдовы

Житель Одесской области на надувной лодке переплыл Днестр, чтобы попасть в Молдову. На той стороне его остановили пограничники. Теперь мужчину проверяют правоохранители, и ему грозит ответственность за незаконное пересечение границы.

Об этом сообщили в пресс-службе пограничной полиции Республики Молдова.

Побег на лодке

Инцидент произошел на участке ответственности пограничного подразделения "Тудора-1". Во время патрулирования реки Днестр пограничники заметили человека, который на надувной лодке направлялся с украинского берега в направлении Молдовы. Нарушителем оказался гражданин Украины, 35 лет. После задержания мужчина попросил политического убежища в этой стране.

Что грозит

Молдавские правоохранители изъяли лодку, а дело передали для дальнейшего расследования. Пограничная полиция отметила, что и в дальнейшем будет противодействовать незаконному пересечению границы и призвала граждан сообщать о подозрительной активности в пограничной зоне.

