Украинец пытался переплыть Днестр в Молдову

На надувной лодке через Днестр из Одесской области в Молдову
Житель Одесской области на надувной лодке переплыл Днестр, чтобы попасть в Молдову. На той стороне его остановили пограничники. Теперь мужчину проверяют правоохранители, и ему грозит ответственность за незаконное пересечение границы.
Об этом сообщили в пресс-службе пограничной полиции Республики Молдова.
Побег на лодке
Инцидент произошел на участке ответственности пограничного подразделения "Тудора-1". Во время патрулирования реки Днестр пограничники заметили человека, который на надувной лодке направлялся с украинского берега в направлении Молдовы. Нарушителем оказался гражданин Украины, 35 лет. После задержания мужчина попросил политического убежища в этой стране.
Что грозит
Молдавские правоохранители изъяли лодку, а дело передали для дальнейшего расследования. Пограничная полиция отметила, что и в дальнейшем будет противодействовать незаконному пересечению границы и призвала граждан сообщать о подозрительной активности в пограничной зоне.
Напомним, мы сообщили, что житель Одесской области пытался вплавь сбежать в Румынию. Также мы писали, что в Одесской области задержали уклонистов, которые переоделись в форму ВСУ и пытались сбежать.
Читайте Новини.LIVE!