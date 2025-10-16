Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На надувной лодке через Днестр из Одесской области в Молдову

На надувной лодке через Днестр из Одесской области в Молдову

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 11:23
Украинец пытался переплыть Днестр в Молдову
Украинец, которого задержали в Молдове. Фото: Пограничная полиция Молдовы

Житель Одесской области на надувной лодке переплыл Днестр, чтобы попасть в Молдову. На той стороне его остановили пограничники. Теперь мужчину проверяют правоохранители, и ему грозит ответственность за незаконное пересечение границы.

Об этом сообщили в пресс-службе пограничной полиции Республики Молдова.

Реклама
Читайте также:

Побег на лодке

Инцидент произошел на участке ответственности пограничного подразделения "Тудора-1". Во время патрулирования реки Днестр пограничники заметили человека, который на надувной лодке направлялся с украинского берега в направлении Молдовы. Нарушителем оказался гражданин Украины, 35 лет. После задержания мужчина попросил политического убежища в этой стране.

Что грозит

Молдавские правоохранители изъяли лодку, а дело передали для дальнейшего расследования. Пограничная полиция отметила, что и в дальнейшем будет противодействовать незаконному пересечению границы и призвала граждан сообщать о подозрительной активности в пограничной зоне.

Напомним, мы сообщили, что житель Одесской области пытался вплавь сбежать в Румынию. Также мы писали, что в Одесской области задержали уклонистов, которые переоделись в форму ВСУ и пытались сбежать.

Одесса Молдова Днестр Одесская область Новости Одессы уклонисты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации