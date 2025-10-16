В Одессе разоблачили схему незаконной переправки мужчин

Задержание правоохранителя в Одесской области. Фото: Государственное бюро расследований

В Одесской области правоохранитель вместе с сообщником планировал за почти 20 тысяч долларов перевезти военнообязанных в Молдову, чтобы те избежали мобилизации. Обоих подозреваемых задержали во время получения части денег. Теперь им грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Схема побега

Схему организовал правоохранитель, он привлек знакомого гражданского, который искал мужчин, готовых платить за незаконное пересечение границы. Дельцы обещали посадить клиента в автомобиль вместе с сотрудниками Госпогранслужбы, которые якобы беспрепятственно перевезли бы его в Молдову. За свои услуги они требовали 18 тыс. долларов США.

Как накажут

ГБР задержало правоохранителя во время получения первой части оплаты - 10 тыс. долларов. Обоим подельникам уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу. Санкции статьи предусматривают наказание до 9 лет лишения свободы. Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемым содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие возможные участники сделки.

Напомним, мы сообщали, что в Молдове задержали мужчину, который убегал через Днестр на надувной лодке. Также мы писали, что житель Одесской области переправлял мужчин в Румынию через Дунай.