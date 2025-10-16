Відео
Україна
Привласнила гроші пенсіонерів — в Одесі затримали листоношу

Дата публікації: 16 жовтня 2025 15:34
Оновлено: 15:21
В Одесі листоноша вкрала пенсії пенсіонерів
Гроші у гаманці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі колишня працівниця пошти дізналася, що подружжя пенсіонерів поїхало за кордон і вирішила їх пограбувати. Вона кілька місяців отримувала пенсії замість них. За підроблення документів і крадіжку їй загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Привласнення пенсій

До поліції звернулася 76-річна жінка та її 85-річний чоловік. Повернувшись із-за кордону, вони дізналися у Пенсійному фонді, що нібито весь цей час отримували виплати, хоча грошей не бачили. Під час розслідування правоохоронці встановили, що пенсії привласнила колишня листоноша одного з поштових відділень Київського району Одеси. 46-річна одеситка знала, що літня пара відсутня в Україні, тому сама підписувалася за них у документах і забирала кошти. У такий спосіб вона незаконно отримала понад 53 тисячі гривень.

Як покарають

Після збору доказів жінці повідомили про підозру у привласненні ввіреного майна в умовах воєнного стану та підробленні документів (ч.4 ст.191, ч.1 і ч.4 ст.358 КК України). Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади до трьох років.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
