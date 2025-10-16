В Одессе почтальонка украла пенсии пенсионеров

Деньги в кошельке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе бывшая работница почты узнала, что супруги пенсионеров уехали за границу и решила их ограбить. Она несколько месяцев получала пенсии вместо них. За подделку документов и кражу ей грозит заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Присвоение пенсий

В полицию обратилась 76-летняя женщина и ее 85-летний муж. Вернувшись из-за границы, они узнали в Пенсионном фонде, что якобы все это время получали выплаты, хотя денег не видели. В ходе расследования правоохранители установили, что пенсии присвоила бывшая почтальон одного из почтовых отделений Киевского района Одессы. 46-летняя одесситка знала, что пожилая пара отсутствует в Украине, поэтому сама подписывалась за них в документах и забирала средства. Таким образом она незаконно получила более 53 тысяч гривен.

Как накажут

После сбора доказательств женщине сообщили о подозрении в присвоении вверенного имущества в условиях военного положения и подделке документов (ч.4 ст.191, ч.1 и ч.4 ст.358 УК Украины). Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности до трех лет.