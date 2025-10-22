Видео
Выбивали несуществующие долги — в Одессе задержали рэкетиров

Выбивали несуществующие долги — в Одессе задержали рэкетиров

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 14:08
обновлено: 14:00
В Одессе разоблачили банду, которая вымогала деньги у граждан
Один из задержанных рэкетиров. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе преступная группировка вымогала деньги у граждан за надуманные долги. Лидер банды находится в международном розыске. Остальным грозит наказание.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Выдуманные долги

В полиции сообщи, что возглавлял группировку 28-летний житель Сум, его "ставленники" 28 и 19 лет координировали деятельность еще трех "подчиненных". Трое участников банды угрожали людям насилием и требовали деньги за якобы долги. Суммы вымогательств колебались от 5 000 до 50 000 долларов. Одного из потерпевших даже насильно посадили в автомобиль, повезли в арендованную квартиру и избивали, угрожая пистолетом.

Во время спецоперации полиция задержала трех преступников в Одессе и двух в Киеве. Изъяты пистолет шумового действия, ножи и часть добытых денег.

Как накажут

Следователи сообщили пятерым фигурантам о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины о вымогательстве, незаконном завладении транспортом, незаконном лишении свободы и ношении оружия без разрешения. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Обвинительный акт уже направлен в суд. Лидеру группировки сообщено о подозрении заочно, он объявлен в международный розыск.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе задержали почтальона, которая воровала у пенсионеров. Также мы писали, что в Одесской области задержали мужчину, который готовил два теракта.

Киев Одесса деньги Одесская область Новости Одессы Новости Киева
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
