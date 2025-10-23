Видео
Главная Одесса Бизнес на оружии — в Одесской области задержали делков

Бизнес на оружии — в Одесской области задержали делков

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 13:30
обновлено: 13:16
Разоблачение продажи оружия в Одесской области: гранаты и автоматы
Правоохранители изымают оружие. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области трое мужчин пытались заработать на незаконной продаже оружия. Среди арсенала — гранаты, гранатометы, автоматы и патроны. Всех разоблачили, теперь им грозит заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Оборот оружия

Первый злоумышленник, 33-летний житель Одесского района, ранее находился в СИЗО за наркопреступления. Еще до заключения он закопал в поле три гранатомета, которые планировал продать за 3500 долларов. Мужчина получил задаток в 5000 гривен и указал локацию тайника, остальные деньги должен был получить после передачи оружия. Второй фигурант, 23-летний житель Подольского района, тоже хотел нажиться на продаже. Он предлагал три гранатомета, корпуса гранат, запалы и автомат с патронами за 4000 долларов. Его задержали на пляже во время встречи с покупателем. Третий злоумышленник, 46-летний житель Одесского района, сбыл автомат, более 550 патронов и корпус гранаты за 2500 долларов в Великодальницкой общине. Все изъятые предметы переданы на экспертизу.

На Одещині затримали торговців зброєю
Оружие, которое изъяли у дельцов, фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как накажут

Дельцов задержали, им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Всем троим сообщено о подозрении за незаконное приобретение, ношение, хранение и сбыт оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УКУ). По первому фигуранту следствие завершено, обвинительный акт уже направлен в суд, остальные дела находятся на рассмотрении. Дельцам грозит до 7 лет лишения свободы.

На Одещині затримали торговців зброєю
Один из задержанных торговцев, фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области задержали торговца оружием. Также мы писали, что в Чернигове суд вынес приговор военнослужащему, который в СИЗО наладил незаконную продажу боеприпасов.

Одесса оружие Одесская область Новости Одессы продажа задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
