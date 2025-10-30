Стычка возле 7-го километра в Одессе - пострадали работники ТЦК

Машина ТЦК, которую перевернули на "7 километре". Фото: Суспільне Одеса

Возле одесского "7-го километра" в Одессе произошла драка между работниками рынка и представителями ТЦК. Спор, начавшийся возле складских баз, перерос в массовое столкновение. В результате конфликта поврежден служебный автомобиль военкомата, есть травмированные. Правоохранители начали следственные действия.

Об этом сообщили на странице Одесского областного ТЦК и СП.

Детали конфликта

Утром 30 октября в Одессе, в переулке Базовом недалеко от рынка "7-й километр", произошел конфликт между грузчиками и работниками ТЦК и СП. По данным пресс-службы рынка, стычка началась возле асфальтного завода и складских баз, а затем переросла в драку. Грузчики перевернули служебный микроавтобус представителей военкомата.

Перевернутое авто ТЦК. Фото: Суспільне Одеса

Реакция ТЦК

В Одесском областном ТЦК сообщили, что на их военнослужащих совершила нападение группа гражданских лиц. Нападавшие применили слезоточивый газ и дубинки. В результате инцидента есть пострадавшие среди работников ТЦК, а служебный автомобиль получил повреждения.

"Мы расцениваем этот случай не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мероприятиям", — заявили в ТЦК.

Правоохранители уже начали следственные действия для установления всех участников инцидента. По информации ТЦК, событие зафиксировано на бодикамеры, а видеоматериалы переданы следствию. В Территориальном центре комплектования и социальной поддержки отметили, что подобные действия подпадают под уголовную ответственность, и призывает граждан не поддаваться на провокации.

