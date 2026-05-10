Перевернули бус ТЦК: приговор по стычке на рынке возле Одессы

Перевернутая машина в ходе столкновений. Фото: Суспільне

Жителя Одесской области осудили за нападение на военных ТЦК и блокирование мобилизационной группы возле промрынка "7 километр". По материалам дела, мужчина вместе с другими участниками событий крушил служебный транспорт, бил военнослужащих и перевернул микроавтобус с людьми внутри.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на материалы Единого государственного реестра досудебного расследования.

Бил военных ТЦК

По данным суда, именно этот мужчина участвовал в блокировании автомобиля Renault Traffic, в котором находились военнослужащие. Вместе с другими участниками конфликта он наносил удары по бусу, пытаясь заставить военных выйти наружу.

В материалах дела указано, что обвиняемый вместе с другими нападавшими бил по кузову и окнам автомобиля, пока внутри находились люди. После этого бус перевернули на бок. Военные получили многочисленные ушибы рук, ног и туловища.

Суд также установил, что после нападения мужчина продолжил блокировать транспортное средство и фактически прикрывал действия других участников схватки.

Какой приговор за препятствование ТЦК

При рассмотрении дела обвиняемый полностью признал свою вину и заявил, что сожалеет о содеянном. Его признали виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период. Суд назначил мужчине пять лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком.

Стычка возле 7-го километра в Одессе: что известно

Инцидент произошел утром 30 октября 2025 года на территории промтоварного рынка в Авангарде под Одессой. Туда прибыли несколько групп оповещения ТЦК для проведения мобилизационных мероприятий. Колонну автомобилей заблокировали гражданские, а впоследствии конфликт перерос в силовое противостояние.

Следствие установило, что часть людей перекрывала дорогу собственными авто и буквально ложилась на капоты служебных машин, не давая военным проехать. После этого толпа начала бить автомобили металлическими палками, камнями и другими предметами.

Один из военнослужащих получил побои после атаки мужчин с телескопическими палками и металлическими предметами. Других силой заблокировали в автомобиле Renault Traffic, по которому участники конфликта нанесли удары ногами и палками. В конце концов, микроавтобус перевернули на бок вместе с людьми внутри.

Другие приговоры по делу событий возле 7-го километра

Как сообщали Новини.LIVE, ранее 15 января 2026 года по этому делу вынесли приговор еще одному мужчине, который признал вину и согласился в дальнейшем давать правдивые показания в отношении других фигурантов. Суд назначил 5 лет лишения свободы, но освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года. В течение этого времени он должен периодически появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Также Новини.LIVE писали, что 8 февраля наказание получили предпринимательница и еще один человек, которые препятствовали проведению мобилизационных мероприятий на рынке "7 километр". По материалам дела, предпринимательница вышла на проезжую часть, стала перед служебным авто и отказывалась отойти. После этого движение перекрыли и другие автомобили. К блокированию присоединились еще несколько человек, в том числе и мужчина, который получил приговор за избиение служебных машин палками и камнями, разбитие стекол, применение слезоточивого газа. Оба обвиняемых признали вину и заключили сделки с прокуратурой. Суд назначил каждому наказание в виде 5 лет лишения свободы, освободив от его отбывания с испытательным сроком на 3 года.