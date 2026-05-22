Главная Одесса В Одессе задержали сотрудника ТЦК: схема заработка на СЗЧ

В Одессе задержали сотрудника ТЦК: схема заработка на СЗЧ

Дата публикации 22 мая 2026 14:32
Задержанный подозреваемый. Фото иллюстративное: ГБР

В Одессе сотрудники ГБР разоблачили сотрудника Киевского РТЦК, которого подозревают в схеме заработка на военных в СЗЧ. По данным следствия, за 7,5 тысячи долларов он обещал перевод в другую часть, а впоследствии и помощь с оформлением "непригодности".

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Государственного бюро расследований.

Зарабатывал на военных в СЗЧ

По версии следствия, в начале 2026 года чиновник начал искать военнослужащих, которые находились в розыске из-за самовольного оставления части. Потенциальных "клиентов" он находил через знакомых. Вместо того, чтобы сообщать правоохранителям о таких военных, мужчина предлагал им избежать ответственности за деньги.

Спочатку госпіталізація, потім ВЛК: в Одесі викрили схему в ТЦК - фото 1
Задержание работника ТЦК. Фото: ГБР

По данным ГБР, за 7,5 тысячи долларов чиновник обещал оформить перевод в другую воинскую часть в Одесской области. В дальнейшем это должно было помочь военному избежать последствий из-за СЗЧ.

Кроме этого, фигурант уверял, что может повлиять на решение военно-врачебной комиссии. Речь шла об оформлении непригодности к службе с последующим исключением мужчины с воинского учета.

Наказание за злоупотребление влиянием

Правоохранители сообщили чиновнику о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 1,5 миллиона гривен.

Сейчас следователи устанавливают других возможных участников схемы, а также людей, которые могли воспользоваться такими "услугами".

Нападения на ТЦК в Одесской области  

В Одесской области с начала года зафиксировано уже более 10 нападений на сотрудников ТЦК во время проверки документов. Против военных часто применяли оружие и газ. Последний инцидент в Подольском районе закончился госпитализацией двух сотрудников, они находятся в тяжелом состоянии. Обоим пострадавшим провели сложные операции, чтобы остановить внутренние кровотечения и стабилизировать жизненно важные показатели. Этот инцидент произошел 10 мая в селе Байбузовка в Одесской области во время плановой проверки военно-учетных документов. Группа оповещения остановила местного жителя, который, как выяснилось по базе данных, находился в розыске. Мужчина отказался подчиняться законным требованиям и начал вести себя агрессивно. Во время попытки доставить его в подразделение он внезапно достал холодное оружие и начал наносить удары военным.

Ранее Новини.LIVE писали, в Одессе после задержания военных ТЦК начали служебное расследование. Руководителей областного и районного центров отстранили от работы. Проверку также проводит Военная служба правопорядка. В ВСУ отмечают, что нарушения закона не останутся без реакции.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе избрали меру пресечения военным ТЦК, которых задержали на улице Балковской. Следствие считает, что они требовали 30 тысяч долларов у граждан. Суд уже принял решение держать их под стражей 60 суток.

ГБР взятка Новости Одессы ТЦК и СП уклонисты
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
