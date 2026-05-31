Статки ексглави Одеського ТЦК: BMW X5 та гектари землі

Ексначальник Одеського обласного ТЦК та СП Юрій Пуйко. Фото: Волинь.online

Колишній начальник Одеського обласного ТЦК Юрій Пуйко оприлюднив декларацію після звільнення. У документі вказані доходи родини, земельні ділянки, квартири, автомобіль та значні грошові заощадження. Найдорожчим придбанням за останній рік став автомобіль BMW X5. Також у декларації зазначено майже 1,7 млн гривень і тисячі доларів готівкою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на декларацію ексначальника Одеського ТЦК.

Доходи родини

Згідно з декларацією за 2025 рік, основним джерелом доходу Юрія Пуйка була заробітна плата від Міністерства оборони України. За рік він отримав понад 2,1 млн гривень. Крім того, ексочільник Одеського ТЦК задекларував 341,3 тис. грн грошового забезпечення в обласному ТЦК та СП, 13 тис. грн соціальних виплат, 366 тис. грн пенсії та 480 тис. грн від продажу автомобіля.

Його дружина Наталія Нікітаєва вказала 407,4 тис. грн зарплати у Чернівецькій міській поліклініці №2 та ще 10,5 тис. грн доходу від Центральної міської клінічної лікарні Чернівців.

Авто та земля

У липні 2025 року Юрій Пуйко придбав автомобіль BMW X5 2014 року випуску. У декларації вказано, що вартість автомобіля становила 500 тис. гривень. Також ексначальник Одеського ТЦК володіє земельною ділянкою площею 2 гектари, яку набув у власність ще у 2020 році.

Дружина посадовця у 2024 році придбала земельну ділянку площею 380 квадратних метрів у селі Устя Хмельницької області. У декларації її вартість зазначена на рівні 1416 гривень.

Нерухомість сім'ї

Серед нерухомості родини вказаний гараж площею 24 квадратні метри у Чернівцях, який належить Наталії Нікітаєвій. Також вона є власницею квартири площею 59 квадратних метрів, придбаної у 2022 році. Ще однією квартирою площею 40 квадратних метрів у Чернівцях родина користується з 2023 року. Її власниками зазначені Наталія Нікітаєва та Ярослав Пуйко.

Окрім цього, у декларації вказані апартаменти площею 52,4 квадратного метра в Одесі. Юрій Пуйко користується ними з грудня 2024 року, а власником об'єкта зазначена Одеська міська рада.

Грошові запаси

Готівкою Юрій Пуйко задекларував 18 тис. доларів США та 1,7 млн гривень. Його дружина зберігає 5 тис. євро.

Кар'єра Пуйка

За даними громадського руху "Чесно", Юрій Пуйко народився 6 серпня 1980 року в місті Сокиряни Чернівецької області. У Збройних силах України він служить із 1997 року. У 2018 році Пуйко закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. У 2018–2019 роках працював заступником військового комісара Волинського обласного військового комісаріату.

У 2020 році він балотувався до Чернівецької обласної ради від Аграрної партії України, однак депутатом не став. Посаду начальника Одеського обласного ТЦК та СП обіймав із 2024 року.

