Ексзаступник КП в Одесі має мільйони у крипті і бізнесі

Дата публікації: 15 квітня 2026 16:07
Котельня в Одесі. Фото ілюстративне: Думська

Колишній заступник директора КП "Теплопостачання міста Одеси" Євгеній Колопенюк подав декларацію перед звільненням. У ній — мільйонні активи, криптовалюта та великий бізнес. Також задекларовані значні грошові заощадження і нерухомість. Частина компаній фігурує у кримінальному провадженні.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися із декларації ексчиновника.

Хто подав декларацію

Йдеться про Євгенія Колопенюка — колишнього заступника директора з фінансових та економічних питань КП "Теплопостачання міста Одеси". Документ охоплює період з 1 січня до 13 лютого 2026 року і поданий перед звільненням. У декларації також вказані члени родини — дружина Марія та донька. Значна частина майна і активів оформлена саме на сім’ю, зокрема нерухомість і земельні ділянки.

Криптовалюта та заощадження

Суттєву частину активів становить криптовалюта. За даними декларації, її загальна вартість перевищує 7 млн грн за цінами на момент купівлі у 2025 році.

  • Bitcoin — 0,18 BTC (≈683 тис. грн)
  • Ethereum — 29,66 ETH (≈3,29 млн грн)
  • USDT — 50 000 (≈2,1 млн грн)
  • USDC — 24 500 (≈1,03 млн грн)

Готівкою сім’я зберігає:

  • 150 тис. доларів США
  • 50 тис. євро

На банківських рахунках: 

  • понад 1,3 млн грн 
  • близько 84 тис. євро
  • понад 64 тис. доларів

Окремо задекларовані облігації внутрішньої держпозики, придбані у 2025 році на суму понад 200 тис. грн.

Нерухомість родини

У декларації вказано кілька об’єктів нерухомості. Сам Колопенюк володіє будинком в Одесі площею понад 250 квадратних метрів із земельною ділянкою, квартирою та кількома ділянками землі, зокрема у Херсонській області.

У власності дружини — будинок у Лиманці площею майже 375 квадратних метрів, придбаний у 2025 році за 12,6 млн грн. Також вона має квартиру, нежитлове приміщення та кілька земельних ділянок. Окрім цього, задекларована оренда квартири у Чехії.

Автомобілі родини

Сім’я користується двома автомобілями — Mercedes-Benz V250 2019 року та Volkswagen Transporter. У 2025 році подружжя продало одразу три авто: Toyota Land Cruiser 200, Toyota Corolla та Mitsubishi Colt.

Доходи Колопенюка

Офіційні доходи за звітний період виглядають значно меншими порівняно з активами. За півтора місяця роботи у комунальному підприємстві Колопенюк отримав 84,3 тис. грн зарплати. Ще 8,7 тис. грн він задекларував як стипендію. Основним джерелом доходу стали дивіденди — понад 314 тис. грн.

Бізнес-активи

Колопенюк володіє корпоративними правами у низці компаній. Найбільша частка — понад 92% — у "Одеському шляхово-будівельному управлінні" із заявленою вартістю близько 100 млн грн. Також він має половину у "Енко Ентерпрайз" та повні або майже повні частки ще в кількох компаніях, серед яких "ОПМК", "ЧТБ" і "Одесспецмонтаж".

Як повідомляли Новини.LIVE, одеський депутат Петро Обухов подав декларацію за 2025 рік. У ній — дві квартири, понад 40 земельних ділянок та корпоративні права. Також він задекларував мільйонні доходи і значні грошові активи. Основні надходження — від бізнесу та дивідендів.

Також Новини.LIVE писали, що директор департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Левон Нікогосян подав декларацію за 2025 рік. У документі вказано житло, авто та значні доходи родини. Найбільше привертають увагу мільйонні дивіденди дружини. Також у декларації вказані готівкові заощадження в гривнях і доларах.

Марія Луценко - Редактор
Марія Луценко
