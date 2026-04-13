Чим володіє депутат одеської міськради: земля, квартири та акції
Одеський депутат Петро Обухов подав декларацію за 2025 рік. У ній — дві квартири, понад 40 земельних ділянок та корпоративні права. Також він задекларував мільйонні доходи і значні грошові активи. Основні надходження — від бізнесу та дивідендів.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися із декларації депутата.
Квартири і земля
У декларації вказано дві квартири. Одна площею 61,72 м² перебуває у спільній власності: 33% належать депутату, 67% — Обуховій Тетяні Лазарівні. Друга квартира площею 66,7 м² повністю належить Обухову і була придбана у 2022 році за 1 698 182 грн.
Також задекларовано понад 40 земельних ділянок. Є невеликі — 474 м² і 800 м², але більшість — це великі наділи близько 20 000 м². Основну частину землі депутат набув у жовтні–грудні 2021 року.
Цінні папери
Депутат володіє акціями двох інвестиційних фондів. У фонді "Веладос" він має 105 000 акцій номіналом 100 грн кожна. Право власності набуте у 2019 році. У фонді "Макрос" задекларовано 38 400 000 акцій номіналом 1 грн. Ці цінні папери він придбав у 2024 році. Усі акції перебувають у власності депутата.
Бізнес і корпоративні права
Обухов має частки у кількох компаніях:
- ТОВ "Жолоби Солар Енерджі" — 9,45%
- СВК "Дружба народів" — 25%
- ТОВ "ЮФБ Чугалі" — 14,4%
- ТОВ "ЮФБ Залісці" — 14,4%
- ТОВ "ЮФБ Чугалі 1" — 14,4%
Вартість цих часток у декларації — від 1 440 до 5 375 грн залежно від компанії.
Доходи депутата
Загальний дохід депутата за 2025 рік перевищує 12 млн грн. Зокрема:
- підприємницька діяльність — 8 036 302 грн
- дивіденди (два джерела) — 3 076 500 та 620 298 грн
- оренда майна — 181 818 та 129 870 грн
- зарплата — 49 085 грн
- інші доходи та проценти — 8 838 грн
Грошові активи
Депутат зберігає кошти у кількох банках. На рахунках у гривні:
- 3 478 415 грн — банк "Південний"
- 1 433 663 грн — "ВСТ Банк"
- 59 312 грн — Універсал Банк
- 52 680 грн — ПриватБанк
Загалом на його рахунках є 5 024 070 гривень.
Також задекларовано:
- 1 200 000 грн готівкою
- 1 934 євро і 4 євро на рахунках
- 5 559 доларів США внесків у фінансові установи
