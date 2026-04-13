Головна Одеса

Чим володіє депутат одеської міськради: земля, квартири та акції

Дата публікації: 13 квітня 2026 17:47
Чим володіє депутат одеської міськради: земля, квартири та акції
Депутат Одеської міськради. Фото Петро Обухов/Facebook

Одеський депутат Петро Обухов подав декларацію за 2025 рік. У ній — дві квартири, понад 40 земельних ділянок та корпоративні права. Також він задекларував мільйонні доходи і значні грошові активи. Основні надходження — від бізнесу та дивідендів.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися із декларації депутата.

Квартири і земля

У декларації вказано дві квартири. Одна площею 61,72 м² перебуває у спільній власності: 33% належать депутату, 67% — Обуховій Тетяні Лазарівні. Друга квартира площею 66,7 м² повністю належить Обухову і була придбана у 2022 році за 1 698 182 грн.

Також задекларовано понад 40 земельних ділянок. Є невеликі — 474 м² і 800 м², але більшість — це великі наділи близько 20 000 м². Основну частину землі депутат набув у жовтні–грудні 2021 року.

Цінні папери

Депутат володіє акціями двох інвестиційних фондів. У фонді "Веладос" він має 105 000 акцій номіналом 100 грн кожна. Право власності набуте у 2019 році. У фонді "Макрос" задекларовано 38 400 000 акцій номіналом 1 грн. Ці цінні папери він придбав у 2024 році. Усі акції перебувають у власності депутата.

Читайте також:

Бізнес і корпоративні права

Обухов має частки у кількох компаніях:

  • ТОВ "Жолоби Солар Енерджі" — 9,45% 
  •  СВК "Дружба народів" — 25%
  • ТОВ "ЮФБ Чугалі" — 14,4%
  • ТОВ "ЮФБ Залісці" — 14,4%
  • ТОВ "ЮФБ Чугалі 1" — 14,4%

Вартість цих часток у декларації — від 1 440 до 5 375 грн залежно від компанії.

Доходи депутата

Загальний дохід депутата за 2025 рік перевищує 12 млн грн. Зокрема:

  • підприємницька діяльність — 8 036 302 грн
  • дивіденди (два джерела) — 3 076 500 та 620 298 грн
  • оренда майна — 181 818 та 129 870 грн
  • зарплата — 49 085 грн 
  • інші доходи та проценти — 8 838 грн

Грошові активи

Депутат зберігає кошти у кількох банках. На рахунках у гривні:

  • 3 478 415 грн — банк "Південний"
  • 1 433 663 грн — "ВСТ Банк"
  • 59 312 грн — Універсал Банк
  • 52 680 грн — ПриватБанк

Загалом на його рахунках є 5 024 070 гривень.

Також задекларовано: 

  • 1 200 000 грн готівкою 
  • 1 934 євро і 4 євро на рахунках 
  • 5 559 доларів США внесків у фінансові установи

Як повідомляли Новини.LIVE, що Одеський депутат Олександр Іваницький подав декларацію за 2025 рік. У документах — нерухомість, бізнес і мільйонні доходи родини. Значна частина активів записана на дружину. У переліку — квартири, земля, компанії та великі суми від продажу активів.

Також Новини.LIVE писали, що ексдиректор департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Левон Нікогосян подав декларацію за 2025 рік. У документі вказано житло, авто та значні доходи родини. Найбільше привертають увагу мільйонні дивіденди дружини. Також у декларації вказані готівкові заощадження в гривнях і доларах.

декларація Одеса місцеві депутати
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
