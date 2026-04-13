Чим володіє депутат одеської міськради: земля, квартири та акції

Одеський депутат Петро Обухов подав декларацію за 2025 рік. У ній — дві квартири, понад 40 земельних ділянок та корпоративні права. Також він задекларував мільйонні доходи і значні грошові активи. Основні надходження — від бізнесу та дивідендів.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися із декларації депутата.

Квартири і земля

У декларації вказано дві квартири. Одна площею 61,72 м² перебуває у спільній власності: 33% належать депутату, 67% — Обуховій Тетяні Лазарівні. Друга квартира площею 66,7 м² повністю належить Обухову і була придбана у 2022 році за 1 698 182 грн.

Також задекларовано понад 40 земельних ділянок. Є невеликі — 474 м² і 800 м², але більшість — це великі наділи близько 20 000 м². Основну частину землі депутат набув у жовтні–грудні 2021 року.

Цінні папери

Депутат володіє акціями двох інвестиційних фондів. У фонді "Веладос" він має 105 000 акцій номіналом 100 грн кожна. Право власності набуте у 2019 році. У фонді "Макрос" задекларовано 38 400 000 акцій номіналом 1 грн. Ці цінні папери він придбав у 2024 році. Усі акції перебувають у власності депутата.

Бізнес і корпоративні права

Обухов має частки у кількох компаніях:

ТОВ "Жолоби Солар Енерджі" — 9,45%

СВК "Дружба народів" — 25%

ТОВ "ЮФБ Чугалі" — 14,4%

ТОВ "ЮФБ Залісці" — 14,4%

ТОВ "ЮФБ Чугалі 1" — 14,4%

Вартість цих часток у декларації — від 1 440 до 5 375 грн залежно від компанії.

Доходи депутата

Загальний дохід депутата за 2025 рік перевищує 12 млн грн. Зокрема:

підприємницька діяльність — 8 036 302 грн

дивіденди (два джерела) — 3 076 500 та 620 298 грн

оренда майна — 181 818 та 129 870 грн

зарплата — 49 085 грн

інші доходи та проценти — 8 838 грн

Грошові активи

Депутат зберігає кошти у кількох банках. На рахунках у гривні:

3 478 415 грн — банк "Південний"

1 433 663 грн — "ВСТ Банк"

59 312 грн — Універсал Банк

52 680 грн — ПриватБанк

Загалом на його рахунках є 5 024 070 гривень.

Також задекларовано:

1 200 000 грн готівкою

1 934 євро і 4 євро на рахунках

5 559 доларів США внесків у фінансові установи

