Дружина одеського депутата володіє квартирами, бізнесом та землею

Депутат Олександр Іваницький. Фото: Alexandr Ivanitsky/Facebook

Одеський депутат Олександр Іваницький подав декларацію за 2025 рік. У документах — нерухомість, бізнес і мільйонні доходи родини. Значна частина активів записана на дружину. У переліку — квартири, земля, компанії та великі суми від продажу активів.

Про це Новини.LIVE дізналися із декларації депутата.

Декларація Іваницького

Декларацію за 2025 рік подав депутат Одеської міськради Олександр Іваницький 31 березня 2026 року. У документі вказані дружина Юлія Іваницька та син Георгій Іваницький. Основні активи родини зосереджені на дружині депутата. Це стосується як нерухомості, так і бізнесу. У декларації також видно значні доходи від продажу активів у 2025 році.

Нерухомість родини

Сам депутат має квартиру площею 59 м², придбану у 2013 році за 452 724 грн, а також земельну ділянку 640 м² (2015 рік, 203 грн). Дружина володіє значно більшою кількістю майна. Серед нього:

квартира 291 м² (2008 рік, 74 205 грн)

квартира 78,5 м² (2014 рік)

квартира 77,4 м² (2017 рік)

квартира 97,5 м² (2014 рік)

Також на неї оформлено 10 нежитлових приміщень площею від 10,4 до 15,9 м², набуті у 2014–2018 роках. Крім цього, у декларації є:

Читайте також:

земельна ділянка 788 м² (у користуванні родини, власник — інша особа)

ще одна ділянка на дружину (0,0143 м², 2022 рік)

садовий будинок, яким користується родина

Авто та цінні папери

Дружина депутата має автомобіль Toyota RAV4 2002 року випуску. У 2025 році вона також придбала цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України —185 000 одиниць номіналом 35,48 грн.

Бізнес і компанії

Дружина депутата Юлія Іваницька володіє частками у низці компаній. Серед них:

"Вітол Технолоджи" — 42,49% (45 951 198 грн)

"Віннер-Одеса" — 50% (4 838 000 грн)

"Сінта Плюс" — 100% (4 000 000 грн)

"Глобал Нет Лайф" — 100% (1 232 300 грн)

"Автостар Львів" — 50% (1 250 000 грн)

"Форвард-Авто" — 50% (250 000 грн)

"Перспектива-П" — 100% (200 000 грн)

"Сінта Фуд" — 100% (100 000 грн)

"Вест Ессетс Менеджмент" — 50% (250 грн)

Доходи за рік

Сам депутат задекларував:

6 075 175 грн — дохід від підприємницької діяльності

749 231 грн — зарплата

247 236 грн — зарплата за сумісництвом

Його дружина отримала:

1 653 960 грн — підприємницький дохід

211 499 грн — зарплата

3 560 591 грн — дивіденди

Найбільші суми — від продажу активів:

5 289 000 грн — від продажу нерухомості

понад 46 млн грн — від продажу цінних паперів і корпоративних прав (кілька угод від 2,9 млн до 8,45 млн грн кожна)

Грошові активи депутата

У декларації вказані рахунки Олександра Іваницького у кількох банках. Основні кошти зберігаються у банках "Південний", "Піреус Банк МКБ" та "Радабанк". На рахунках депутата:

285 039 грн

65 грн

4 долари США

322 долари США

2 євро

88 049 євро

58 562 євро (в "Піреус Банку")

5 207 євро (в "Радабанку")

Також він задекларував готівку у розмірі 3 850 000 гривень. Загалом найбільша частина коштів депутата зосереджена в євро та готівці.

Грошові активи дружини

У декларації значно більші фінансові активи записані на дружину Юлію Іваницьку. Готівка:

479 000 грн

149 400 євро

Кошти на рахунках:

14 809 388 грн (банк "Південний")

10 716 грн ("ПриватБанк")

3 220 грн ("Південний")

185 грн і 76 грн ("Радабанк")

1 298 євро

622 022 євро

Окремо вказані фінансові зобов’язання або активи у вигляді відстрочки платежів:

1 335 703 грн

4 289 167 грн

50 000 грн

5 600 000 грн

2 250 000 грн

2 050 000 грн

4 300 000 грн

1 700 000 грн

Ці суми разом становлять понад 21 млн грн.

Як повідомляли Новини.LIVE, що депутатка Одеської міськради Ірина Куценко подала декларацію за 2025 рік. Згідно з декларацією, Куценко придбала квартиру площею 30,8 м². Вона перебуває у спільній власності з дітьми. Також у депутатки є ще одна квартира на 61 м², яку вона набула раніше, у 2014 році.

Також Новини.LIVE писали, що голова Приморської райадміністрації Одеси Марат Корольов подав декларацію за 2025 рік. У ній — нерухомість, кілька автомобілів і значні готівкові заощадження. Частина майна оформлена на інших осіб або перебуває у користуванні родини. Окремо вказані доходи дружини, подарунки дітям і кошти на рахунках.