Дружина одеського депутата володіє квартирами, бізнесом та землею
Одеський депутат Олександр Іваницький подав декларацію за 2025 рік. У документах — нерухомість, бізнес і мільйонні доходи родини. Значна частина активів записана на дружину. У переліку — квартири, земля, компанії та великі суми від продажу активів.
Про це Новини.LIVE дізналися із декларації депутата.
Декларація Іваницького
Декларацію за 2025 рік подав депутат Одеської міськради Олександр Іваницький 31 березня 2026 року. У документі вказані дружина Юлія Іваницька та син Георгій Іваницький. Основні активи родини зосереджені на дружині депутата. Це стосується як нерухомості, так і бізнесу. У декларації також видно значні доходи від продажу активів у 2025 році.
Нерухомість родини
Сам депутат має квартиру площею 59 м², придбану у 2013 році за 452 724 грн, а також земельну ділянку 640 м² (2015 рік, 203 грн). Дружина володіє значно більшою кількістю майна. Серед нього:
- квартира 291 м² (2008 рік, 74 205 грн)
- квартира 78,5 м² (2014 рік)
- квартира 77,4 м² (2017 рік)
- квартира 97,5 м² (2014 рік)
Також на неї оформлено 10 нежитлових приміщень площею від 10,4 до 15,9 м², набуті у 2014–2018 роках. Крім цього, у декларації є:
- земельна ділянка 788 м² (у користуванні родини, власник — інша особа)
- ще одна ділянка на дружину (0,0143 м², 2022 рік)
- садовий будинок, яким користується родина
Авто та цінні папери
Дружина депутата має автомобіль Toyota RAV4 2002 року випуску. У 2025 році вона також придбала цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України —185 000 одиниць номіналом 35,48 грн.
Бізнес і компанії
Дружина депутата Юлія Іваницька володіє частками у низці компаній. Серед них:
- "Вітол Технолоджи" — 42,49% (45 951 198 грн)
- "Віннер-Одеса" — 50% (4 838 000 грн)
- "Сінта Плюс" — 100% (4 000 000 грн)
- "Глобал Нет Лайф" — 100% (1 232 300 грн)
- "Автостар Львів" — 50% (1 250 000 грн)
- "Форвард-Авто" — 50% (250 000 грн)
- "Перспектива-П" — 100% (200 000 грн)
- "Сінта Фуд" — 100% (100 000 грн)
- "Вест Ессетс Менеджмент" — 50% (250 грн)
Доходи за рік
Сам депутат задекларував:
- 6 075 175 грн — дохід від підприємницької діяльності
- 749 231 грн — зарплата
- 247 236 грн — зарплата за сумісництвом
Його дружина отримала:
- 1 653 960 грн — підприємницький дохід
- 211 499 грн — зарплата
- 3 560 591 грн — дивіденди
Найбільші суми — від продажу активів:
- 5 289 000 грн — від продажу нерухомості
- понад 46 млн грн — від продажу цінних паперів і корпоративних прав (кілька угод від 2,9 млн до 8,45 млн грн кожна)
Грошові активи депутата
У декларації вказані рахунки Олександра Іваницького у кількох банках. Основні кошти зберігаються у банках "Південний", "Піреус Банк МКБ" та "Радабанк". На рахунках депутата:
- 285 039 грн
- 65 грн
- 4 долари США
- 322 долари США
- 2 євро
- 88 049 євро
- 58 562 євро (в "Піреус Банку")
- 5 207 євро (в "Радабанку")
Також він задекларував готівку у розмірі 3 850 000 гривень. Загалом найбільша частина коштів депутата зосереджена в євро та готівці.
Грошові активи дружини
У декларації значно більші фінансові активи записані на дружину Юлію Іваницьку. Готівка:
- 479 000 грн
- 149 400 євро
Кошти на рахунках:
- 14 809 388 грн (банк "Південний")
- 10 716 грн ("ПриватБанк")
- 3 220 грн ("Південний")
- 185 грн і 76 грн ("Радабанк")
- 1 298 євро
- 622 022 євро
Окремо вказані фінансові зобов’язання або активи у вигляді відстрочки платежів:
- 1 335 703 грн
- 4 289 167 грн
- 50 000 грн
- 5 600 000 грн
- 2 250 000 грн
- 2 050 000 грн
- 4 300 000 грн
- 1 700 000 грн
Ці суми разом становлять понад 21 млн грн.
