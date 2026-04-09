Головна Одеса Дружина одеського депутата володіє квартирами, бізнесом та землею

Дружина одеського депутата володіє квартирами, бізнесом та землею

Дата публікації: 9 квітня 2026 19:29
Депутат Олександр Іваницький. Фото: Alexandr Ivanitsky/Facebook

Одеський депутат Олександр Іваницький подав декларацію за 2025 рік. У документах — нерухомість, бізнес і мільйонні доходи родини. Значна частина активів записана на дружину. У переліку — квартири, земля, компанії та великі суми від продажу активів.

Про це Новини.LIVE дізналися із декларації депутата.

Декларація Іваницького

Декларацію за 2025 рік подав депутат Одеської міськради Олександр Іваницький 31 березня 2026 року. У документі вказані дружина Юлія Іваницька та син Георгій Іваницький. Основні активи родини зосереджені на дружині депутата. Це стосується як нерухомості, так і бізнесу. У декларації також видно значні доходи від продажу активів у 2025 році.

Нерухомість родини

Сам депутат має квартиру площею 59 м², придбану у 2013 році за 452 724 грн, а також земельну ділянку 640 м² (2015 рік, 203 грн). Дружина володіє значно більшою кількістю майна. Серед нього:

  • квартира 291 м² (2008 рік, 74 205 грн)
  • квартира 78,5 м² (2014 рік)
  • квартира 77,4 м² (2017 рік)
  • квартира 97,5 м² (2014 рік)

Також на неї оформлено 10 нежитлових приміщень площею від 10,4 до 15,9 м², набуті у 2014–2018 роках. Крім цього, у декларації є:

Читайте також:
  • земельна ділянка 788 м² (у користуванні родини, власник — інша особа)
  • ще одна ділянка на дружину (0,0143 м², 2022 рік)
  • садовий будинок, яким користується родина

Авто та цінні папери

Дружина депутата має автомобіль Toyota RAV4 2002 року випуску. У 2025 році вона також придбала цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України —185 000 одиниць номіналом 35,48 грн.

Бізнес і компанії

Дружина депутата Юлія Іваницька володіє частками у низці компаній. Серед них: 

  • "Вітол Технолоджи" — 42,49% (45 951 198 грн)
  • "Віннер-Одеса" — 50% (4 838 000 грн)
  • "Сінта Плюс" — 100% (4 000 000 грн) 
  • "Глобал Нет Лайф" — 100% (1 232 300 грн) 
  • "Автостар Львів" — 50% (1 250 000 грн) 
  • "Форвард-Авто" — 50% (250 000 грн)
  • "Перспектива-П" — 100% (200 000 грн)
  • "Сінта Фуд" — 100% (100 000 грн)
  • "Вест Ессетс Менеджмент" — 50% (250 грн)

Доходи за рік

Сам депутат задекларував: 

  • 6 075 175 грн — дохід від підприємницької діяльності
  • 749 231 грн — зарплата
  • 247 236 грн — зарплата за сумісництвом

Його дружина отримала:

  • 1 653 960 грн — підприємницький дохід 
  • 211 499 грн — зарплата 
  • 3 560 591 грн — дивіденди

Найбільші суми — від продажу активів:

  • 5 289 000 грн — від продажу нерухомості 
  • понад 46 млн грн — від продажу цінних паперів і корпоративних прав (кілька угод від 2,9 млн до 8,45 млн грн кожна)

Грошові активи депутата

У декларації вказані рахунки Олександра Іваницького у кількох банках. Основні кошти зберігаються у банках "Південний", "Піреус Банк МКБ" та "Радабанк". На рахунках депутата: 

  • 285 039 грн
  • 65 грн 
  • 4 долари США
  • 322 долари США
  • 2 євро
  • 88 049 євро
  • 58 562 євро (в "Піреус Банку")
  • 5 207 євро (в "Радабанку")

Також він задекларував готівку у розмірі 3 850 000 гривень. Загалом найбільша частина коштів депутата зосереджена в євро та готівці.

Грошові активи дружини

У декларації значно більші фінансові активи записані на дружину Юлію Іваницьку. Готівка:

  • 479 000 грн 
  • 149 400 євро

Кошти на рахунках:

  • 14 809 388 грн (банк "Південний")
  • 10 716 грн ("ПриватБанк")
  • 3 220 грн ("Південний")
  • 185 грн і 76 грн ("Радабанк") 
  • 1 298 євро
  • 622 022 євро

Окремо вказані фінансові зобов’язання або активи у вигляді відстрочки платежів:

  • 1 335 703 грн
  • 4 289 167 грн
  • 50 000 грн 
  • 5 600 000 грн 
  • 2 250 000 грн 
  • 2 050 000 грн 
  • 4 300 000 грн
  • 1 700 000 грн

Ці суми разом становлять понад 21 млн грн.

Як повідомляли Новини.LIVE, що депутатка Одеської міськради Ірина Куценко подала декларацію за 2025 рік. Згідно з декларацією, Куценко придбала квартиру площею 30,8 м². Вона перебуває у спільній власності з дітьми. Також у депутатки є ще одна квартира на 61 м², яку вона набула раніше, у 2014 році.

Також Новини.LIVE писали, що голова Приморської райадміністрації Одеси Марат Корольов подав декларацію за 2025 рік. У ній — нерухомість, кілька автомобілів і значні готівкові заощадження. Частина майна оформлена на інших осіб або перебуває у користуванні родини. Окремо вказані доходи дружини, подарунки дітям і кошти на рахунках.

Одеса місцеві депутати міська рада
Марія Луценко - Редактор
Марія Луценко
