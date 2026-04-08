Депутатка Одеської міськради торік назбирала на квартиру

Депутатка Одеської міськради торік назбирала на квартиру

Дата публікації: 8 квітня 2026 18:47
Депутатка Одеської міськради торік назбирала на квартиру
Депутатка Одеської міськради Ірина Куценко. Фото: Ірина Куценко/Facebook

Депутатка Одеської міськради Ірина Куценко подала декларацію за 2025 рік. Документ оприлюднили 17 березня 2026 року. У ньому — нова квартира, кілька авто та доходи родини. Також вказані заощадження на банківських рахунках.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися із декларації депутатки.

Нерухомість депутатки

Згідно з декларацією, у 2025 році Ірина Куценко придбала квартиру площею 30,8 м². Вона перебуває у спільній власності з дітьми. Також у депутатки є ще одна квартира на 61 м², яку вона набула раніше, у 2014 році. Нерухомість у родині записана і на дітей. Син володіє земельною ділянкою та житловим будинком. Донька має земельну ділянку і садовий будинок. Усі ці об’єкти набуті в різні роки та оформлені як приватна власність.

Авто родини

У декларації також вказані транспортні засоби. Ірина Куценко має два автомобілі — Mazda CX7 2008 року та Volkswagen Transporter 2010 року, а також причіп. Її чоловік задекларував мотоцикл TARO GP1 (2021 року) та електромобіль Volkswagen E-Golf 2015 року.

Доходи Куценко

Доходи депутатки за рік складаються із зарплати та інших виплат. Вона отримала 96 тис. грн зарплати від громадської організації, ще 232 тис. грн — як гонорари від благодійного фонду. Додатково задекларовано 49 тис. грн від продажу майна та 647 грн іншого доходу. Її чоловік заробив 234 тис. грн від підприємницької діяльності.

Грошові активи родини зберігаються у банках. Ірина Куценко має 189 тис. грн на рахунку, а її чоловік — 200 тис. грн.

Що відомо про Ірину Куценко

Ірина Куценко — депутатка Одеської міської ради, яка представляє округ у районі Таїрове. У декларації вона вказана — чоловіка Андрія та двох дітей: сина Олександра і доньку Карину.

Справа проти депутатки

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки завершили розслідування щодо депутатки Одеської міської ради Ірини Куценко та ще шести фігурантів, підозрюваних у привласненні коштів місцевого бюджету, виділених на міську програму боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, гепатитами та наркоманією. За версією слідства, частина з отриманих 7,5 млн грн була відображена у звітності з неправдивими даними про надані послуги, що завдало бюджету збитків понад 2 млн грн.

До суду скеровано обвинувальний акт за статтями про заволодіння майном у великих розмірах, зловживання службовим становищем, відмивання коштів та підробку документів; накладено арешт на майно фігурантів справи.

Як повідомляло Новини.LIVE, депутатка Одеської міськради Анастасія Большедворова оприлюднила дані про свої доходи та майно за 2025 рік. У звіті з’явився новий автомобіль і вказані грошові заощадження. Також задекларовано нерухомість. Документ подали на початку квітня 2026 року.

Також Новини.LIVE писали, що народний депутат України, який у 2019 році був обраний від Хаджибейського району Одеси, Олег Колєв, оприлюднив декларацію за 2025 рік. У документі він вказав кілька квартир, готівкові заощадження в доларах та кошти на банківських рахунках. 

декларація Одеса місцеві депутати
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
