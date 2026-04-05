Нардеп від Одеси задекларував квартири і 138 тисяч доларів
Народний депутат України, який у 2019 році був обраний від Хаджибейського району Одеси, Олег Колєв, оприлюднив декларацію за 2025 рік. У документі він вказав кілька квартир, готівкові заощадження в доларах та кошти на банківських рахунках.
Про це Новини.LIVE дізналися з декларації Олега Колєва, опублікованої НАЗК.
Майно депутата Олега Колєва
У власності депутата є квартира в Ізмаїлі площею 50,7 кв. м, яку він придбав ще у 2002 році. Також він має частку у ще одній квартирі. Її площа становить 67,3 кв. м, а власність поділена між кількома особами.
Крім цього, Колєв володіє квартирою в Одесі площею 65,5 кв. м, яку придбав у 2021 році за 647 580 грн. Для роботи в столиці він орендує житло в Києві площею 82 кв. м. Транспортних засобів у декларації немає.
Доходи нардепа Колєва
Основним доходом народний депутат вказав заробітну плату у Верховній Раді. За рік він отримав 727 519 грн. Також задекларував 1 595 грн банківських відсотків.
Найбільшу частину активів становлять заощадження. Зокрема, Колєв тримає 138 тисяч доларів готівкою. Ще 485 551 грн він зберігає на банківських рахунках.
Що змінилося за рік у декларації
Окремо варто зазначити, що порівняно з декларацією за 2024 рік суттєвих змін у майні депутата не відбулося. Кількість квартир залишилася такою самою, нових об’єктів він не задекларував. Водночас змінилася структура доходів: торік він отримував значні компенсації з бюджету за оренду житла, проїзд і виконання депутатських повноважень.
Зокрема, у 2024 році він декларував:
- понад 726 тис. грн зарплати
- ще 726 тис. грн компенсацій, пов’язаних із депутатською діяльністю
- 237 тис. грн компенсації за оренду житла
- 90 тис. грн на проїзд
За 2025 рік задекларована переважно зарплата. При цьому обсяг готівки не змінився, а сума коштів на банківських рахунках зросла з 350 тисяч гривень до понад 480 тисяч.
