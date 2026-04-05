Нардеп від Одеси задекларував квартири і 138 тисяч доларів

Нардеп від Одеси задекларував квартири і 138 тисяч доларів

Дата публікації: 5 квітня 2026 13:05
Народний депутат України від Одеси Олег Колєв. Фото: Facebook

Народний депутат України, який у 2019 році був обраний від Хаджибейського району Одеси, Олег Колєв, оприлюднив декларацію за 2025 рік. У документі він вказав кілька квартир, готівкові заощадження в доларах та кошти на банківських рахунках. 

Про це Новини.LIVE дізналися з декларації Олега Колєва, опублікованої НАЗК.

Майно депутата Олега Колєва

У власності депутата є квартира в Ізмаїлі площею 50,7 кв. м, яку він придбав ще у 2002 році. Також він має частку у ще одній квартирі. Її площа становить 67,3 кв. м, а власність поділена між кількома особами.

Крім цього, Колєв володіє квартирою в Одесі площею 65,5 кв. м, яку придбав у 2021 році за 647 580 грн. Для роботи в столиці він орендує житло в Києві площею 82 кв. м. Транспортних засобів у декларації немає.

Доходи нардепа Колєва

Основним доходом народний депутат вказав заробітну плату у Верховній Раді. За рік він отримав 727 519 грн. Також задекларував 1 595 грн банківських відсотків.

Найбільшу частину активів становлять заощадження. Зокрема, Колєв тримає 138 тисяч доларів готівкою. Ще 485 551 грн він зберігає на банківських рахунках.

Що змінилося за рік у декларації

Окремо варто зазначити, що порівняно з декларацією за 2024 рік суттєвих змін у майні депутата не відбулося. Кількість квартир залишилася такою самою, нових об’єктів він не задекларував. Водночас змінилася структура доходів: торік він отримував значні компенсації з бюджету за оренду житла, проїзд і виконання депутатських повноважень. 

Зокрема, у 2024 році він декларував:

  • понад 726 тис. грн зарплати
  • ще 726 тис. грн компенсацій, пов’язаних із депутатською діяльністю
  • 237 тис. грн компенсації за оренду житла
  • 90 тис. грн на проїзд

За 2025 рік задекларована переважно зарплата. При цьому обсяг готівки не змінився, а сума коштів на банківських рахунках зросла з 350 тисяч гривень до понад 480 тисяч.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, що у першого заступника голови Одеської обласної ради, Олега Радковського, у декларації за 2025 рік з’явилися нові квартири, які він оформив на себе. У документі також вказано, що дружина посадовця минулого року придбала Porsche Cayenne 2017 року вартістю 800 тис. грн.

Також Новини.LIVE писали, що декларацію про доходи за 2025 рік подав і депутат Одеської міської ради Олег Етнарович. У червні 2025 року донька депутата Поліна стала власницею Porsche Macan вартістю 3,89 млн грн. Це вже другий автомобіль цієї марки в сім'ї — перший належить дружині з 2016 року. Також Світлана Етнарович володіє вантажівками Scania та Renault, а також двома причепами Schmitz.

декларація Новини Одеси майно
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
