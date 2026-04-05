Нардеп від Одеси задекларував квартири і 138 тисяч доларів

Народний депутат України від Одеси Олег Колєв. Фото: Facebook

Народний депутат України, який у 2019 році був обраний від Хаджибейського району Одеси, Олег Колєв, оприлюднив декларацію за 2025 рік. У документі він вказав кілька квартир, готівкові заощадження в доларах та кошти на банківських рахунках.

Про це Новини.LIVE дізналися з декларації Олега Колєва, опублікованої НАЗК.

Майно депутата Олега Колєва

У власності депутата є квартира в Ізмаїлі площею 50,7 кв. м, яку він придбав ще у 2002 році. Також він має частку у ще одній квартирі. Її площа становить 67,3 кв. м, а власність поділена між кількома особами.

Крім цього, Колєв володіє квартирою в Одесі площею 65,5 кв. м, яку придбав у 2021 році за 647 580 грн. Для роботи в столиці він орендує житло в Києві площею 82 кв. м. Транспортних засобів у декларації немає.

Доходи нардепа Колєва

Основним доходом народний депутат вказав заробітну плату у Верховній Раді. За рік він отримав 727 519 грн. Також задекларував 1 595 грн банківських відсотків.

Найбільшу частину активів становлять заощадження. Зокрема, Колєв тримає 138 тисяч доларів готівкою. Ще 485 551 грн він зберігає на банківських рахунках.

Що змінилося за рік у декларації

Окремо варто зазначити, що порівняно з декларацією за 2024 рік суттєвих змін у майні депутата не відбулося. Кількість квартир залишилася такою самою, нових об’єктів він не задекларував. Водночас змінилася структура доходів: торік він отримував значні компенсації з бюджету за оренду житла, проїзд і виконання депутатських повноважень.

Зокрема, у 2024 році він декларував:

понад 726 тис. грн зарплати

ще 726 тис. грн компенсацій, пов’язаних із депутатською діяльністю

237 тис. грн компенсації за оренду житла

90 тис. грн на проїзд

За 2025 рік задекларована переважно зарплата. При цьому обсяг готівки не змінився, а сума коштів на банківських рахунках зросла з 350 тисяч гривень до понад 480 тисяч.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, що у першого заступника голови Одеської обласної ради, Олега Радковського, у декларації за 2025 рік з’явилися нові квартири, які він оформив на себе. У документі також вказано, що дружина посадовця минулого року придбала Porsche Cayenne 2017 року вартістю 800 тис. грн.

Також Новини.LIVE писали, що декларацію про доходи за 2025 рік подав і депутат Одеської міської ради Олег Етнарович. У червні 2025 року донька депутата Поліна стала власницею Porsche Macan вартістю 3,89 млн грн. Це вже другий автомобіль цієї марки в сім'ї — перший належить дружині з 2016 року. Також Світлана Етнарович володіє вантажівками Scania та Renault, а також двома причепами Schmitz.