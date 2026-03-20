Статки ексголови Одеської райради: гроші та житло в Греції

Віталій Барвіненко, ексголова Одеської районної ради. Фото: Віталій Барвіненко/Facebook

Голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко подав декларацію за 2025 рік. У ній — кілька квартир, земля, дорогі авто та значні готівкові заощадження. Частина майна оформлена і на дружину. Також у документах згадується нерухомість за кордоном.

Про це Новини.LIVE дізналися із декларації посадовця.

Декларація Барвіненко

Згідно з декларацією, Віталій Барвіненко володіє кількома квартирами в Україні. Їхня площа — від 38,7 до 63,1 квадратного метра. Окрім цього, він має квартиру в Греції, придбану у 2014 році. Також у власності посадовця — дві земельні ділянки площею по 1400 квадратних метрів. Дружина має окрему квартиру та нежитлове приміщення.

Автівки посадовця

У декларації вказано і цінне рухоме майно. Серед нього — кілька дорогих швейцарських годинників від відомих брендів. Їхню вартість у документі не зазначено. Автопарк родини складається з кількох автомобілів. Сам Барвіненко володіє Toyota Land Cruiser, Land Rover Discovery, ВАЗ 2101 та новішою Toyota Camry. Його дружина має Audi A8.

Зарплата та активи

За рік посадовець отримав понад 1 млн грн зарплати. Додатково він задекларував пенсію та дохід від продажу нерухомості у розмірі 1,7 млн грн. Окремо вказані грошові активи. У Барвіненка — 650 тис. грн та 35 тис. доларів готівкою. Його дружина зберігає 900 тис. грн і 20 тис. доларів готівкою, а також понад 3 млн грн на банківських рахунках.

