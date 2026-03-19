Головна Одеса ​Статки заступника керівника Одеської міської адміністрації

​Статки заступника керівника Одеської міської адміністрації

Дата публікації: 19 березня 2026 16:55
Заступник голови Одеської МВА задекларував мільйони та квартири
Іван Донченко. Фото: Одеська міська рада

Заступник начальника Одеської міської військової адміністрації подав декларацію за 2025 рік. У ній — квартири, земля, авто та значні заощадження. Частину майна він придбав у попередні роки, а доходи отримував із зарплати та відсотків. Також у документі вказані члени родини та їхні дані.

Про це Новини.LIVE дізналися із декларації Івана Донченко.

Декларація Донченка

Іван Донченко подав декларацію як кандидат на посаду заступника начальника Одеської міської військової адміністрації. Документ охоплює 2025 рік і був поданий 5 січня 2026 року. Посадовець зареєстрований і фактично проживає в Одесі. У декларації він вказав членів родини: дружину Катерину Ковальчук та доньку Іларію Донченко. Обидві є громадянками України.

Нерухомість посадовця

Посадовець задекларував земельну ділянку площею 736 м², яку придбав у 2024 році. Також у нього є дві квартири: одна у спільній власності площею 63,4 м², інша — власна, на 51,7 м², придбана у 2022 році за 542 850 грн. Крім цього, він володіє паркомісцем (13,8 м²) та невеликим нежитловим приміщенням (6,5 м²).

Авто і активи

У декларації вказано два автомобілі: Mitsubishi Outlander 2009 року та Toyota Land Cruiser 200 2019 року, придбану у 2023 році. Також посадовець має акції "Одеської ТЕЦ" — понад 3 тисячі штук.

Доходи за рік

Основний дохід Донченка — зарплата, з Акціонерного товариства " Одеська ТЕЦ", яка склала 1 047 568 грн за рік. Додатково він отримав відсотки з банків:

  • 27 500 грн
  • 172 440 грн

На банківських рахунках посадовець зберігає понад 2,8 млн грн. Окремо задекларовано 50 тисяч доларів готівкою та ще 600 доларів на рахунку. 

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі оголосили нового виконувача обов’язків заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради — ним став Володимир Криленко. Посада тимчасова: він працюватиме до обрання постійного заступника. Криленко має великий досвід у державній службі та науковій сфері.

Також ми писали, що директор Миколаївського глиноземного заводу задекларував майже 14 млн грн річної зарплати. При цьому саме підприємство не працює з початку повномасштабної війни. Завод також готують до приватизації.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
