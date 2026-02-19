Відео
В Одесі призначили нового заступника мера — що про нього відомо

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 16:48
Криленко став заступником міського голови Одеси
Новий заступник виконуючого обов'язки мера Одеси Володимир Криленко. Фото: novosti-n.org

В Одесі оголосили нового виконувача обов’язків заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради — ним став Володимир Криленко. Посада тимчасова: він працюватиме до обрання постійного заступника. Криленко має великий досвід у державній службі та науковій сфері.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на відповідне розпорядження, опубліковане на сайті Одеської міської ради. 

Читайте також:

Що відомо про Володимира Криленко

Володимир Криленко має управлінський досвід у державній службі, працював у СБУ, а також займав керівні посади у вишах. Зокрема, у 2023-2025 роках він був проректором Одеського національного медичного університету.

Перед призначенням, яке відбулося 17 лютого, посадовець подав щорічну електронну декларацію за 2025 рік. Документ оприлюднили 16 лютого 2026 року в реєстрі НАЗК.

У декларації Криленко зазначив, зокрема, що його дружина володіє земельною ділянкою площею 600 м² у Фонтанці на Одещині. Також у власності родини є нерухомість у Миколаєві. Окрім цього, у декларації вказані автомобілі: Lexus RX300, який належить дружині, та Lexus ES250, записаний на самого Криленка.

Що відомо про кадрові зміни 

Призначення Криленка відбулося на тлі кадрових змін у виконавчих органах Одеської міськради. Так, 2 грудня 2025 року ще одним виконувачем обов’язків заступника міського голови став Костянтин Талалаєв. Після того, як стало відомо, що він буде в структурі, в Одесі розгорівся скандал. Відома громадська діячка закликає не підтримувати кандидата через його минулі скандали та звинувачення, пов’язані з діяльністю.

Крім того, міська рада продовжує ухвалювати кадрові розпорядження й у 2026 році. Зокрема, 26 січня було опубліковано документ про призначення Олександра Москаленка на одну з посад у структурі виконавчих органів.

Також в Одесі офіційно призначили нового керівника Департаменту у справах ветеранів міської ради. Володимир Єрмаков обійняв посаду без конкурсного відбору.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
