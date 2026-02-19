Новый заместителем городского головы Одессы: кто им стам

Новый заместитель исполняющего обязанности мэра Одессы Владимир Крыленко. Фото: novosti-n.org

В Одессе назначили нового исполняющего обязанности заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета. Им стал Владимир Крыленко. Он будет работать до избрания постоянного заместителя.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте Одесского городского совета.

Что известно о Владимире Крыленко

Владимир Крыленко имеет управленческий опыт в государственной службе, работал в СБУ, а также занимал руководящие должности в вузах. В частности, в 2023-2025 годах он был проректором Одесского национального медицинского университета.

Перед назначением, которое состоялось 17 февраля, чиновник подал ежегодную электронную декларацию за 2025 год. Документ обнародовали 16 февраля 2026 года в реестре НАПК.

В декларации Крыленко отметил, в частности, что его жена владеет земельным участком площадью 600 м² в Фонтанке в Одесской области. Также в собственности семьи есть недвижимость в Николаеве. Кроме этого, в декларации указаны автомобили: Lexus RX300, который принадлежит жене, и Lexus ES250, записанный на самого Крыленко.

Что известно о кадровых изменениях

Назначение Крыленко произошло на фоне кадровых изменений в исполнительных органах Одесского горсовета. Так, 2 декабря 2025 года еще одним исполняющим обязанности заместителя городского головы стал Константин Талалаев. После того, как стало известно, что он будет в структуре, в Одессе разгорелся скандал. Известный общественный деятель призывает не поддерживать кандидата из-за его прошлых скандалов и обвинений, связанных с деятельностью.

Кроме того, городской совет продолжает принимать кадровые распоряжения и в 2026 году. В частности, 26 января был опубликован документ о назначении Александра Москаленко на одну из должностей в структуре исполнительных органов.

Также в Одессе официально назначили нового руководителя Департамента по делам ветеранов городского совета. Владимир Ермаков занял должность без конкурсного отбора.