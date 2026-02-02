Назначение Москаленко в антикоррупционный отдел Одессы

Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесском городском совете назначили нового руководителя Отдела по вопросам предотвращения коррупции. Должность без конкурсного отбора со 2 февраля заняла Елена Москаленко. До этого она работала главным государственным инспектором в налоговой службе области.

Об этом стало известно из распоряжения и. о. городского головы Игоря Коваля.

Новый руководитель

Исполняющий обязанности городского головы Одессы Игорь Коваль подписал распоряжение о назначении Елены Москаленко начальницей Отдела по вопросам предотвращения коррупции Одесского городского совета. До нового назначения она работала в Главном управлении ГНС в Одесской области. Елена Москаленко приступит к исполнению обязанностей без конкурсного отбора.

Что известно из декларации Москаленко

Согласно декларации, Елена Москаленко владеет несколькими объектами недвижимости. В частности, это квартира площадью 44,3 м², приобретенная в 2014 году, стоимость которой на момент приобретения составляла около 400 тысяч гривен. Также в 2025 году она приобрела еще одну квартиру площадью 71,1 м² за более 1,9 млн гривен и земельный участок площадью почти 3,5 гектара. Отдельно указана еще одна квартира площадью 82,4 м², которой она пользуется, но не владеет. Этот объект находится в совместной собственности других лиц.

В разделе транспорта задекларировано два легковых авто: Toyota RAV4 2006 года выпуска и электромобиль BYD YUAN UP 2025 года. Их задекларированная стоимость — 77,5 тыс. и 795 тыс. гривен соответственно.

За 2025 год Москаленко задекларировала зарплату в налоговой службе в размере 510 тыс. гривен и пенсию — 78,2 тыс. гривен. Также в декларации указан подарок в неденежной форме на более 1,29 млн гривен и доход от аренды имущества — 20,8 тыс. гривен. Среди денежных активов указано 40 тысяч долларов США наличными, более 19 тысяч гривен на счетах в Ощадбанке и еще 1 560 гривен наличными. Также задекларированы счета в Ощажбанке и Укргазбанке.

Чем занимается отдел

Отдел по вопросам предотвращения коррупции Одесского городского совета отвечает за разработку и контроль антикоррупционных мероприятий в исполнительных органах горсовета. Он следит за соблюдением антикоррупционного законодательства в коммунальных предприятиях и учреждениях. Отдельное направление работы — защита работников, которые сообщают о коррупционных нарушениях. Отдел также информирует городского голову, НАПК и другие уполномоченные органы о выявленных фактах нарушений в сфере предотвращения коррупции.

