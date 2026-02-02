Відео
Головна Одеса У мерії Одеси призначено головного по боротьбі з корупцією

У мерії Одеси призначено головного по боротьбі з корупцією

Дата публікації: 2 лютого 2026 10:39
Призначення Москаленко в антикорупційний відділ Одеси
Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській міській раді призначили нового керівника Відділу з питань запобігання корупції. Посаду без конкурсного відбору з 2 лютого обійняла Олена Москаленко. До цього вона працювала головним державним інспектором у податковій службі області.

Про це стало відомо з розпорядження в. о. міського голови Ігоря Коваля.

Читайте також:

Новий керівник

Виконувач обов’язків міського голови Одеси Ігор Коваль підписав розпорядження про призначення Олени Москаленко начальницею Відділу з питань запобігання корупції Одеської міської ради. До нового призначення вона працювала в Головному управлінні ДПС в Одеській області. Олена Москаленко приступить до виконання обов’язків без конкурсного відбору.

Що відомо з декларації Москаленко

Згідно з декларацією, Олена Москаленко володіє кількома об’єктами нерухомості. Зокрема, це квартира площею 44,3 м², набута у 2014 році, вартість якої на момент придбання становила близько 400 тисяч гривень. Також у 2025 році вона придбала ще одну квартиру площею 71,1 м² за понад 1,9 млн гривень і земельну ділянку площею майже 3,5 гектара. Окремо вказана ще одна квартира площею 82,4 м², якою вона користується, але не володіє. Цей об’єкт перебуває у спільній власності інших осіб.

У розділі транспорту задекларовано два легкові авто: Toyota RAV4 2006 року випуску та електромобіль BYD YUAN UP 2025 року. Їхня задекларована вартість — 77,5 тис. та 795 тис. гривень відповідно.

За 2025 рік Москаленко задекларувала зарплату в податковій службі в розмірі 510 тис. гривень і пенсію — 78,2 тис. гривень. Також у декларації зазначено подарунок у негрошовій формі на понад 1,29 млн гривень та дохід від оренди майна — 20,8 тис. гривень. Серед грошових активів вказано 40 тисяч доларів США готівкою, понад 19 тисяч гривень на рахунках в Ощадбанку та ще 1 560 гривень готівкою. Також задекларовані рахунки в Ощадбанку та Укргазбанку.

Чим займається відділ

Відділ з питань запобігання корупції Одеської міської ради відповідає за розробку та контроль антикорупційних заходів у виконавчих органах міськради. Він стежить за дотриманням антикорупційного законодавства в комунальних підприємствах і установах. Окремий напрям роботи — захист працівників, які повідомляють про корупційні порушення. Відділ також інформує міського голову, НАЗК та інші уповноважені органи про виявлені факти порушень у сфері запобігання корупції.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Зеленський призначив нового посла України в Грузії. Також ми писали, що новим радником Михайла Федорова став "Флеш".

Одеса призначення Одеська область міська рада Новини Одеси
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
