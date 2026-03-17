У Миколаєві директор непрацюючого заводу отримав 14 млн зарплати

Миколаївський глиноземний завод. Фото: скриншот із Google Maps

Директор Миколаївського глиноземного заводу задекларував майже 14 млн грн річної зарплати. При цьому саме підприємство не працює з початку повномасштабної війни. Завод також готують до приватизації.

Про це Новини.LIVE дізналися із декларації директора Миколаївського глиноземного заводу.

Читайте також:

Дані декларації

У Єдиному державному реєстрі декларацій оприлюднено щорічну декларацію керівника Миколаївського глиноземного заводу Олексія Медвідя за 2024 рік. Документ подали 17 березня 2025 року. Згідно з декларацією, від підприємства він отримав 13 946 666 грн заробітної плати. Також у документі зазначено доходи його родини. Зокрема, дружина задекларувала 31 932 грн пенсії. Крім того, у декларації вказані значні грошові активи. Йдеться про 246 тисяч доларів США готівкою.

Завод не працює

Водночас сам Миколаївський глиноземний завод фактично не працює з лютого 2022 року після початку повномасштабної війни. Нині підприємство перебуває у державній власності та готується до приватизації. У 2026 році завод включили до переліку об’єктів, які планують продати першочергово. Фонд державного майна України вже шукає потенційного покупця.

Відмова у відповіді

Журналісти намагалися отримати офіційну інформацію про зарплату директора. Запит надіслали 20 січня 2026 року через Фонд держмайна. На підприємстві відповіли, що не можуть надати інформацію по суті. Там пояснили, що завод працює на умовах самофінансування і не отримує коштів із державного бюджету, тому радять користуватися відкритим реєстром декларацій.

Екологічна проблема

Якщо завод приватизують, разом із підприємством новому інвестору дістануться і шламові поля з десятками мільйонів тонн токсичних відходів. За оцінками, там зберігається приблизно 47–48 млн тонн токсичного червоного шламу на площі близько 400 гектарів. Екологи називають ці відвали потенційно небезпечними для регіону. Щоб вони залишалися безпечними, необхідна постійна робота насосних станцій та системи зрошення. Це потрібно для того, щоб відходи не висихали і токсичний пил не розносився вітром.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що експосадовця Одеського обласного ТЦК підозрюють у незаконному збагаченні майже на 38 мільйонів гривень. Слідство вважає, що дорогі активи оформлювали на родичів, хоча користувався ними сам підозрюваний. Наразі він перебуває за кордоном.

Також ми писали, що на Одещині головний лікар однієї з лікарень зловживав службовим становищем. Він безпідставно нараховував собі підвищені доплати під час пандемії COVID-19. Сума незаконно отриманих коштів перевищила 600 тисяч гривень. Медику вже повідомили про підозру.