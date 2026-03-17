В Николаеве директор неработающего завода получил 14 млн зарплаты

Николаевский глиноземный завод. Фото: скриншот из Google Maps

Директор Николаевского глиноземного завода задекларировал почти 14 млн грн годовой зарплаты. При этом само предприятие не работает с начала полномасштабной войны. Завод также готовят к приватизации.

Об этом Новини.LIVE узнали из декларации директора Николаевского глиноземного завода.

Данные декларации

В Едином государственном реестре деклараций обнародована ежегодная декларация руководителя Николаевского глиноземного завода Алексея Медвидя за 2024 год. Документ был подан 17 марта 2025 года. Согласно декларации, от предприятия он получил 13 946 666 грн заработной платы. Также в документе указаны доходы его семьи. В частности, жена задекларировала 31 932 грн пенсии. Кроме того, в декларации указаны значительные денежные активы. Речь идет о 246 тысячах долларов США наличными.

Завод не работает

В то же время сам Николаевский глиноземный завод фактически не работает с февраля 2022 года после начала полномасштабной войны. Сейчас предприятие находится в государственной собственности и готовится к приватизации. В 2026 году завод включили в перечень объектов, которые планируют продать в первую очередь. Фонд государственного имущества Украины уже ищет потенциального покупателя.

Отказ в ответе

Журналисты пытались получить официальную информацию о зарплате директора. Запрос отправили 20 января 2026 года через Фонд госимущества. На предприятии ответили, что не могут предоставить информацию по существу. Там объяснили, что завод работает на условиях самофинансирования и не получает средств из государственного бюджета, поэтому советуют пользоваться открытым реестром деклараций.

Экологическая проблема

Если завод приватизируют, вместе с предприятием новому инвестору достанутся и шламовые поля с десятками миллионов тонн токсичных отходов. По оценкам, там хранится примерно 47-48 млн тонн токсичного красного шлама на площади около 400 гектаров. Экологи называют эти отвалы потенциально опасными для региона. Чтобы они оставались безопасными, необходима постоянная работа насосных станций и системы орошения. Это нужно для того, чтобы отходы не высыхали и токсичная пыль не разносилась ветром.

