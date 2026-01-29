Главврач в Одесской области подозревается в незаконных COVID-доплатах

Задержание главного врача. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области главный врач одной из больниц злоупотреблял служебным положением. Он безосновательно начислял себе повышенные доплаты во время пандемии COVID-19. Сумма незаконно полученных средств превысила 600 тысяч гривен. Медику уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Начисление бонусов

По данным следствия, во время пандемии COVID-19 главный врач без ведома владельца больницы единолично издал приказ о собственном переводе во временное терапевтическое отделение, где лечили пациентов с подозрением и подтвержденным коронавирусом. Параллельно он назначил себя врачом-урологом и врачом по ультразвуковой диагностике. Это позволило оформлять доплаты к зарплате в размере до 300 % с учетом надбавок, предусмотренных для медиков, привлеченных к лечению больных COVID-19. Также врач утвердил перечень должностей для таких выплат и включил в него собственные, хотя по условиям контракта эти решения должен был принимать исключительно владелец заведения.

Судебная экономическая экспертиза установила, что чиновник безосновательно получил более 600 тысяч гривен доплат.

Как накажут

При наличии достаточных доказательств ему сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, а также штраф. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и ареста имущества подозреваемого.

