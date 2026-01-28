Видео
Главная Одесса В Одессе будут судить врача — ошибка привела к гибели пациента

В Одессе будут судить врача — ошибка привела к гибели пациента

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 11:35
Суд над врачом в Одессе из-за смерти 18-летнего пациента
Машина экстренной помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе ошибка врача-инфекциониста привела к смерти 18-летнего пациента. Медик назначил опасный препарат, зная об аллергии парня. После трагедии он якобы внес ложные данные в медицинскую карту. Сейчас врача отстранили от работы, дело уже в суде.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Роковая ошибка

В Одессе врача-инфекциониста обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента, а также в подделке медицинских документов. По данным следствия, во время суточного дежурства врач осмотрел 18-летнего первокурсника и поставил диагноз — острое респираторное вирусное заболевание и бронхит. Парень предупредил об аллергии на два лекарственных препарата. Однако эти сведения не внесли в медицинскую карту, а в лечение включили один из указанных аллергенов, который к тому же не был показан при таком диагнозе.

Пациента госпитализировали. Несмотря на известную аллергию, врач назначил внутрикожную пробу на препарат. После инъекции у парня развился анафилактический шок и тяжелые осложнения. Медики боролись за его жизнь, но через несколько часов была констатирована биологическая смерть.

Следователи установили, что впоследствии врач внес в медицинскую карту ложные данные об отсутствии у пациента аллергических реакций и заверил их собственной подписью.

Как накажут

Досудебное расследование завершено. Суд отстранил медика от исполнения обязанностей и избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Обвинительный акт по двум статьям Уголовного кодекса Украины уже направили в суд. Врачу грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в Киеве погиб спасатель во время ремонта энергообъекта. Также мы писали, что в результате одной из атак в Одесской области погиб подросток.

Одесса Одесская область Новости Одессы врачи гибель пациент
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
