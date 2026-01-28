Відео
Головна Одеса В Одесі судитимуть лікаря — помилка призвела до загибелі пацієнта

В Одесі судитимуть лікаря — помилка призвела до загибелі пацієнта

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 11:35
Суд над лікарем в Одесі через смерть 18-річного пацієнта
Машина екстренної допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі помилка лікаря-інфекціоніста призвела до смерті 18-річного пацієнта. Медик призначив небезпечний препарат, знаючи про алергію хлопця. Після трагедії він нібито вніс неправдиві дані до медичної карти. Наразі лікаря відсторонили від роботи, справа вже в суді.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Фатальна помилка

В Одесі лікаря-інфекціоніста обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнта, а також у підробленні медичних документів. За даними слідства, під час добового чергування лікар оглянув 18-річного першокурсника та поставив діагноз — гостре респіраторне вірусне захворювання і бронхіт. Хлопець попередив про алергію на два лікарські препарати. Однак ці відомості не внесли до медичної карти, а в лікування включили один із зазначених алергенів, який до того ж не був показаний при такому діагнозі.

Пацієнта госпіталізували. Попри відому алергію, лікар призначив внутрішньошкірну пробу на препарат. Після ін’єкції у хлопця розвинувся анафілактичний шок та важкі ускладнення. Медики боролися за його життя, але за кілька годин було констатовано біологічну смерть.

Слідчі встановили, що згодом лікар вніс до медичної карти неправдиві дані про відсутність у пацієнта алергічних реакцій і завірив їх власним підписом.

Як покарають

Досудове розслідування завершено. Суд відсторонив медика від виконання обов’язків та обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Обвинувальний акт за двома статтями Кримінального кодексу України вже скерували до суду. Лікарю загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві загинув рятувальник під час ремонту енергооб'єкта. Також ми писали, що внаслідок однієї з атак на Одещину загинув підліток.

Одеса Одеська область Новини Одеси лікарі загибель пацієнт
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
