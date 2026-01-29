Головлікар на Одещині підозрюється у незаконних COVID-доплатах

Затримання головного лікаря. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині головний лікар однієї з лікарень зловживав службовим становищем. Він безпідставно нараховував собі підвищені доплати під час пандемії COVID-19. Сума незаконно отриманих коштів перевищила 600 тисяч гривень. Медику вже повідомили про підозру.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Нарахування бонусів

За даними слідства, під час пандемії COVID-19 головний лікар без відома власника лікарні одноосібно видав наказ про власне переведення до тимчасового терапевтичного відділення, де лікували пацієнтів із підозрою та підтвердженим коронавірусом. Паралельно він призначив себе лікарем-урологом і лікарем з ультразвукової діагностики. Це дозволило оформлювати доплати до зарплати в розмірі до 300 % з урахуванням надбавок, передбачених для медиків, залучених до лікування хворих на COVID-19. Також лікар затвердив перелік посад для таких виплат і включив до нього власні, хоча за умовами контракту ці рішення мав ухвалювати виключно власник закладу.

Судова економічна експертиза встановила, що посадовець безпідставно отримав понад 600 тисяч гривень доплат.

Як покарють

За наявності достатніх доказів йому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років, а також штраф. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та арешту майна підозрюваного.

