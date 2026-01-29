Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Нарахував собі 600 тис. грн — на Одещині затримали головлікаря

Нарахував собі 600 тис. грн — на Одещині затримали головлікаря

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 13:13
Головлікар на Одещині підозрюється у незаконних COVID-доплатах
Затримання головного лікаря. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині головний лікар однієї з лікарень зловживав службовим становищем. Він безпідставно нараховував собі підвищені доплати під час пандемії COVID-19. Сума незаконно отриманих коштів перевищила 600 тисяч гривень. Медику вже повідомили про підозру.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Нарахування бонусів

За даними слідства, під час пандемії COVID-19 головний лікар без відома власника лікарні одноосібно видав наказ про власне переведення до тимчасового терапевтичного відділення, де лікували пацієнтів із підозрою та підтвердженим коронавірусом. Паралельно він призначив себе лікарем-урологом і лікарем з ультразвукової діагностики. Це дозволило оформлювати доплати до зарплати в розмірі до 300 % з урахуванням надбавок, передбачених для медиків, залучених до лікування хворих на COVID-19. Також лікар затвердив перелік посад для таких виплат і включив до нього власні, хоча за умовами контракту ці рішення мав ухвалювати виключно власник закладу.

Судова економічна експертиза встановила, що посадовець безпідставно отримав понад 600 тисяч гривень доплат.

Як покарють

За наявності достатніх доказів йому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років, а також штраф. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та арешту майна підозрюваного.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі через помилку лікаря загинув юнак. Також ми писали, що в одеській лікарні видавали фіктивні довідки для призовників.

коронавірус Одеса премія Одеська область Новини Одеси лікарі
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації