Заместитель главы Одесской МВА задекларировал миллионы и квартиры

Иван Донченко. Фото: Одесский городской совет

Заместитель начальника Одесской городской военной администрации подал декларацию за 2025 год. В ней — квартиры, земля, авто и значительные сбережения. Часть имущества он приобрел в предыдущие годы, а доходы получал с зарплаты и процентов. Также в документе указаны члены семьи и их данные.

Об этом Новини.LIVE узнали из декларации Ивана Донченко.

Декларация Донченко

Иван Донченко подал декларацию как кандидат на должность заместителя начальника Одесской городской военной администрации. Документ охватывает 2025 год и был подан 5 января 2026 года. Чиновник зарегистрирован и фактически проживает в Одессе. В декларации он указал членов семьи: жену Екатерину Ковальчук и дочь Иларию Донченко. Обе являются гражданками Украины.

Недвижимость чиновника

Чиновник задекларировал земельный участок площадью 736 м², который приобрел в 2024 году. Также у него есть две квартиры: одна в совместной собственности площадью 63,4 м², другая — собственная, на 51,7 м², приобретенная в 2022 году за 542 850 грн. Кроме этого, он владеет паркоместом (13,8 м²) и небольшим нежилым помещением (6,5 м²).

Авто и активы

В декларации указано два автомобиля: Mitsubishi Outlander 2009 года и Toyota Land Cruiser 200 2019 года, приобретенную в 2023 году. Также чиновник имеет акции "Одесской ТЭЦ" — более 3 тысяч штук.

Доходы за год

Основной доход Донченко — зарплата, с Акционерного общества "Одесская ТЭЦ", которая составила 1 047 568 грн за год. Дополнительно он получил проценты из банков:

27 500 грн

172 440 грн

На банковских счетах чиновник хранит более 2,8 млн грн. Отдельно задекларировано 50 тысяч долларов наличными и еще 600 долларов на счету.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе объявили нового исполняющего обязанности заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета — им стал Владимир Крыленко. Должность временная: он будет работать до избрания постоянного заместителя. Крыленко имеет большой опыт в государственной службе и научной сфере.

Также мы писали, что директор Николаевского глиноземного завода задекларировал почти 14 млн грн годовой зарплаты. При этом само предприятие не работает с начала полномасштабной войны. Завод также готовят к приватизации.