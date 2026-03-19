Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Состояние заместителя главы Одесской городской администрации

Состояние заместителя главы Одесской городской администрации

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 16:55
Заместитель главы Одесской МВА задекларировал миллионы и квартиры
Иван Донченко. Фото: Одесский городской совет

Заместитель начальника Одесской городской военной администрации подал декларацию за 2025 год. В ней — квартиры, земля, авто и значительные сбережения. Часть имущества он приобрел в предыдущие годы, а доходы получал с зарплаты и процентов. Также в документе указаны члены семьи и их данные.

Об этом Новини.LIVE узнали из декларации Ивана Донченко.

Читайте также:

Декларация Донченко

Иван Донченко подал декларацию как кандидат на должность заместителя начальника Одесской городской военной администрации. Документ охватывает 2025 год и был подан 5 января 2026 года. Чиновник зарегистрирован и фактически проживает в Одессе. В декларации он указал членов семьи: жену Екатерину Ковальчук и дочь Иларию Донченко. Обе являются гражданками Украины.

Недвижимость чиновника

Чиновник задекларировал земельный участок площадью 736 м², который приобрел в 2024 году. Также у него есть две квартиры: одна в совместной собственности площадью 63,4 м², другая — собственная, на 51,7 м², приобретенная в 2022 году за 542 850 грн. Кроме этого, он владеет паркоместом (13,8 м²) и небольшим нежилым помещением (6,5 м²).

Авто и активы

В декларации указано два автомобиля: Mitsubishi Outlander 2009 года и Toyota Land Cruiser 200 2019 года, приобретенную в 2023 году. Также чиновник имеет акции "Одесской ТЭЦ" — более 3 тысяч штук.

Доходы за год

Основной доход Донченко — зарплата, с Акционерного общества "Одесская ТЭЦ", которая составила 1 047 568 грн за год. Дополнительно он получил проценты из банков:

  • 27 500 грн
  • 172 440 грн

На банковских счетах чиновник хранит более 2,8 млн грн. Отдельно задекларировано 50 тысяч долларов наличными и еще 600 долларов на счету.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе объявили нового исполняющего обязанности заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета — им стал Владимир Крыленко. Должность временная: он будет работать до избрания постоянного заместителя. Крыленко имеет большой опыт в государственной службе и научной сфере.

Также мы писали, что директор Николаевского глиноземного завода задекларировал почти 14 млн грн годовой зарплаты. При этом само предприятие не работает с начала полномасштабной войны. Завод также готовят к приватизации.

декларация Одесса
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации