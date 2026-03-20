Состояние экс-главы Одесского райсовета: деньги и жилье в Греции

Виталий Барвиненко, экс-глава Одесского районного совета.

Председатель Одесского районного совета Виталий Барвиненко подал декларацию за 2025 год. В ней — несколько квартир, земля, дорогие авто и значительные наличные сбережения. Часть имущества оформлена и на жену. Также в документах упоминается недвижимость за рубежом.

Об этом Новини.LIVE узнали из декларации чиновника.

Декларация Барвиненко

Согласно декларации, Виталий Барвиненко владеет несколькими квартирами в Украине. Их площадь — от 38,7 до 63,1 квадратного метра. Кроме этого, он имеет квартиру в Греции, приобретенную в 2014 году. Также в собственности чиновника — два земельных участка площадью по 1400 квадратных метров. Жена имеет отдельную квартиру и нежилое помещение.

Автомобили чиновника

В декларации указано и ценное движимое имущество. Среди него — несколько дорогих швейцарских часов от известных брендов. Их стоимость в документе не указана. Автопарк семьи состоит из нескольких автомобилей. Сам Барвиненко владеет Toyota Land Cruiser, Land Rover Discovery, ВАЗ 2101 и более новой Toyota Camry. Его жена имеет Audi A8.

Зарплата и активы

За год чиновник получил более 1 млн грн зарплаты. Дополнительно он задекларировал пенсию и доход от продажи недвижимости в размере 1,7 млн грн. Отдельно указаны денежные активы. У Барвиненко — 650 тыс. грн и 35 тыс. долларов наличными. Его жена хранит 900 тыс. грн и 20 тыс. долларов наличными, а также более 3 млн грн на банковских счетах.

