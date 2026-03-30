Статки голови Одеської облради: зникла дорога автівка

Голова Одеської облради. Фото: Георгій Діденко/Facebook

У декларації голови Одеської облради Григорія Діденка зафіксували зміни. Його дружина, народна депутатка Юлія Діденко, більше не користується автомобілем Audi SQ8. Водночас у документі оприлюднені доходи, нерухомість і заощадження родини. На цьому тлі триває розслідування щодо можливого недекларування майна.

Про це Новини.LIVE дізналися із декларації голови Одеської облради Григорія Діденка.

Зникла автівка

У 2025 році дружина голови Одеської обласної ради Григорія Діденка Юлія Діденко припинила користуватися автомобілем Audi SQ8 2021 року випуску. Раніше ця машина була вказана в декларації як така, якою вона користується з 2023 року. У новому документі авто вже не зазначене. Причини таких змін офіційно не пояснюють.

Доходи родини

За даними декларації, Григорій Діденко за рік отримав 1 млн 108 тис. грн заробітної плати. Його дружина задекларувала 612,4 тис. грн доходу. Окрім цього, родина отримала 184,1 тис. грн від здачі майна в оренду. Основні доходи залишаються офіційними зарплатами та орендними платежами. Інших великих джерел прибутку в документі не вказано.

Сам посадовець не має у власності житла. Водночас його дружина володіє квартирою в Києві площею 32,2 кв. м. Також вона є співвласницею квартири в Донецьку та має нежитлове приміщення. Окрім цього, у власності депутатки є земельна ділянка в Угорщині. Уся ця нерухомість відображена в декларації.

Читайте також:

Гроші та майно

У декларації також зазначені значні грошові заощадження родини. Григорій Діденко зберігає 206 тис. євро готівкою. Його дружина має 172 тис. доларів США. Водночас на банківських рахунках суми значно менші. У посадовця — трохи більше тисячі гривень, у депутатки — 11,1 тис. грн. Такий розподіл коштів є типовим для подібних декларацій.

Розслідування за збагачення

У 2024 році після уваги журналістів деклараціями голови облради зацікавилися антикорупційні органи. У лютому 2026 року обвинувальний акт передали до суду. Подружжя підозрюють у недекларуванні майна на понад 8 млн грн у 2021–2023 роках. Паралельно суд розглядає позов щодо активів на майже 5 млн грн. Слідство вважає їх необґрунтованими та хоче стягнути на користь держави.

За версією слідства, у 2021–2024 роках родина придбала майно, яке не відповідало їхнім офіційним доходам. Йдеться про автомобілі Audi SQ8 різних років випуску та інші активи. Частину майна вже арештовано рішенням суду. Зокрема, це квартира в Києві та нежитлове приміщення. Розгляд справи наразі триває.

