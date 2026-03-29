Очільник Одеської митниці задекларував доходи і нове майно

Очільник Одеської митниці Андрій Колівер на робочому засіданні.

Начальник Одеської митниці Андрій Колівер оприлюднив декларацію за 2025 рік. У ній він вказав доходи, нерухомість, транспорт і заощадження своєї родини. Основний дохід у сім’ї отримує дружина від бізнесу. Сам посадовець задекларував зарплату та валютні накопичення.

Про це Новини.LIVE дізналися з декларації Андрія Колівера, опублікованої НАЗК.

Доходи Андрія Колівера за 2025 рік

Згідно з декларацією, Андрій Колівер за рік отримав 787 тисяч гривень зарплати в Одеській митниці та ще 397 тисяч гривень у Державній митній службі. Його дружина задекларувала значно більший дохід — понад 5,8 мільйона гривень від підприємницької діяльності.

Майно та нерухомість очільника митниці

Родина має кілька об’єктів нерухомості в різних регіонах. Зокрема, квартира у Києві площею понад 60 квадратних метрів, земельна ділянка на Київщині на 1200 квадратів і ще одна — на Чернігівщині. Також у власності або користуванні є квартира в Глухові та ще одне житло у столиці. Окремо задекларовано недобудований будинок площею понад 215 квадратних метрів у Київській області. Крім того, посадовець орендує кімнату в Одесі.

У декларації вказані й автомобілі. У спільній власності подружжя — Audi Q7 2018 року, оцінена майже в мільйон гривень. Дружина також користується Lexus RX 300 2022 року, який оформлений як орендований транспорт.

Грошові заощадження сім'ї

Серед заощаджень Колівер задекларував 10 тисяч доларів готівкою та 8 тисяч євро на рахунку в банку. У його дружини на рахунку понад 16 тисяч гривень.

Як змінилися доходи за рік

Якщо порівнювати декларацію за попередній рік, то зменшився його особистий дохід — із близько 1,45 млн грн у 2024 році до 1,18 млн грн у 2025-му, водночас дохід дружини залишився стабільно високим і перевищує 5,8 млн грн; у переліку майна з’явилося нове житло — орендована кімната в Одесі площею майже 40 кв. м; при цьому грошові активи фактично не змінилися, а головним джерелом доходу родини, як і раніше, залишається бізнес дружини.

