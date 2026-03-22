Головна Одеса У виконувача обов'язків мера Одеси зросли заощадження за рік

У виконувача обов’язків мера Одеси зросли заощадження за рік

Дата публікації: 22 березня 2026 12:37
Виконуючий обов'язки мера Одеси — Ігор Коваль. Фото: ОМР

Секретар міськради і в.о. мера Одеси Ігор Коваль подав щорічну декларацію за 2025 рік.У ній він показав не лише свої доходи, а й грошові заощадження та майно родини. Якщо порівнювати з попереднім роком, у декларації стало більше грошей і в самого посадовця і в його співмешканки. Водночас перелік нерухомості та авто майже не змінився.

Про це Новини.LIVE дізналися з декларації Ігоря Коваля, опублікованої НАЗК.

Доходи Ігоря Коваля за 2025 рік

Найбільшим доходом Ігоря Коваля у 2025 році була зарплата у виконавчому комітеті Одеської міськради. Окрім цього, він задекларував пенсію та дохід від роботи за сумісництвом в Одеському національному університеті імені Мечникова. Загалом лише офіційні доходи посадовця за рік перевищили 1,79 млн грн.

Також у декларації вказані його заощадження. Ігор Коваль задекларував 200 тис. грн готівкою, 25 тис. доларів готівкою та понад 202 тис. грн на банківському рахунку. Окремо в документі зазначені доходи і кошти його співмешканки Наталії Коваль. Вона вказала зарплату на 374 тис. грн, 50 тис. грн готівкою, 6 тис. доларів і гроші на кількох банківських рахунках.

Майно та нерухомість Коваля

У розділі про майно Ігор Коваль вказав квартиру в Одесі площею 216,6 квадратного метра і частку в ще одній квартирі. На Наталію Коваль записані ще три квартири в Одесі, земельна ділянка в селі Кордон Визирської сільської громади в Одеському районі та автомобіль Audi Q5 2012 року.

Які змінилися доходи за рік

Якщо порівнювати декларації за попередній рік, головні зміни стосуються доходів і заощаджень. За 2025 зарплата Ігоря Коваля у виконкомі зросла на 289 тисяч грн, а пенсія на 27,2 тисячі грн. Готівкові заощадження посадовця в гривні збільшилися на 10 тисяч грн, а в доларах — на 5 тисяч. У Наталії Коваль теж стало більше готівки: на 5 тисяч грн і на 1 тисячу доларів.

Нагадаємо статки ексголови Одеської райради. Віталій Барвіненко задекларував кілька квартир, землю, дорогі авто та значні готівкові заощадження. Частина майна оформлена і на дружину. Також у документах згадується нерухомість за кордоном.

Також заступник начальника Одеської міської військової адміністрації подав декларацію за 2025 рік. У ній — квартири, земля, авто та значні заощадження. Частину майна він придбав у попередні роки, а доходи отримував із зарплати та відсотків. Також у документі вказані члени родини та їхні дані.

Крім того, ми повідомляли, що директор Миколаївського непрацюючого глиноземного заводу задекларував майже 14 млн грн річної зарплати. При цьому саме підприємство не працює з початку повномасштабної війни.
 

декларація Одеса мер
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
