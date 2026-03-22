У исполняющего обязанности мэра Одессы выросли сбережения за год

Исполняющий обязанности мэра Одессы - Игорь Коваль. Фото: ОГС

Секретарь горсовета и и.о. мэра Одессы Игорь Коваль подал ежегодную декларацию за 2025 г. В ней он показал не только свои доходы, но и денежные сбережения и имущество семьи. Если сравнивать с предыдущим годом, в декларации стало больше денег и у самого чиновника и у его сожительницы. В то же время перечень недвижимости и авто почти не изменился.

Об этом Новини.LIVE узнали из декларации Игоря Коваля, опубликованной НАПК.

Читайте также:

Доходы Игоря Коваля за 2025 год

Самым большим доходом Игоря Коваля в 2025 году была зарплата в исполнительном комитете Одесского горсовета. Кроме этого, он задекларировал пенсию и доход от работы по совместительству в Одесском национальном университете имени Мечникова. В общем только официальные доходы чиновника за год превысили 1,79 млн грн.

Также в декларации указаны его сбережения. Игорь Коваль задекларировал 200 тыс. грн наличными, 25 тыс. долларов наличными и более 202 тыс. грн на банковском счете. Отдельно в документе указаны доходы и средства его сожительницы Натальи Коваль. Она указала зарплату на 374 тыс. грн, 50 тыс. грн наличными, 6 тыс. долларов и деньги на нескольких банковских счетах.

Имущество и недвижимость Коваля

В разделе об имуществе Игорь Коваль указал квартиру в Одессе площадью 216,6 квадратного метра и долю в еще одной квартире. На Наталью Коваль записаны еще три квартиры в Одессе, земельный участок в селе Кордон Визирской сельской общины в Одесском районе и автомобиль Audi Q5 2012 года.

Какие изменились доходы за год

Если сравнивать декларации за предыдущий год, главные изменения касаются доходов и сбережений. За 2025 год зарплата Игоря Коваля в исполкоме выросла на 289 тысяч грн, а пенсия на 27,2 тысячи грн. Наличные сбережения чиновника в гривне увеличились на 10 тысяч грн, а в долларах - на 5 тысяч. У Натальи Коваль тоже стало больше наличных: на 5 тысяч грн и на 1 тысячу долларов.

