Глава Одесской таможни задекларировал доходы и новое имущество

Глава Одесской таможни Андрей Коливер на рабочем заседании. Фото: Одесская таможня

Начальник Одесской таможни Андрей Коливер обнародовал декларацию за 2025 год. В ней он указал доходы, недвижимость, транспорт и сбережения своей семьи. Основной доход в семье получает жена от бизнеса. Сам чиновник задекларировал зарплату и валютные накопления.

Об этом Новини.LIVE узнали из декларации Андрея Коливера, опубликованной НАПК.

Доходы Андрея Коливера за 2025 год

Согласно декларации, Андрей Коливер за год получил 787 тысяч гривен зарплаты в Одесской таможне и еще 397 тысяч гривен в Государственной таможенной службе. Его жена задекларировала значительно больший доход — более 5,8 миллиона гривен от предпринимательской деятельности.

Имущество и недвижимость главы таможни

Семья имеет несколько объектов недвижимости в разных регионах. В частности, квартира в Киеве площадью более 60 квадратных метров, земельный участок в Киевской области на 1200 квадратов и еще один — на Черниговщине. Также в собственности или пользовании есть квартира в Глухове и еще одно жилье в столице. Отдельно задекларирован недостроенный дом площадью более 215 квадратных метров в Киевской области. Кроме того, чиновник арендует комнату в Одессе.

В декларации указаны и автомобили. В совместной собственности супругов — Audi Q7 2018 года, оцененная почти в миллион гривен. Жена также пользуется Lexus RX 300 2022 года, который оформлен как арендованный транспорт.

Читайте также:

Денежные сбережения семьи

Среди сбережений Коливер задекларировал 10 тысяч долларов наличными и 8 тысяч евро на счету в банке. У его жены на счету более 16 тысяч гривен.

Как изменились доходы за год

Если сравнивать декларацию за предыдущий год, то уменьшился его личный доход — с около 1,45 млн грн в 2024 году до 1,18 млн грн в 2025-м, в то же время доход жены остался стабильно высоким и превышает 5,8 млн грн; в перечне имущества появилось новое жилье - арендованная комната в Одессе площадью почти 40 кв. м; при этом денежные активы фактически не изменились, а главным источником дохода семьи по-прежнему остается бизнес жены.

Как писали Новини.LIVE секретарь горсовета и и.о. мэра Одессы Игорь Коваль подал ежегодную декларацию за 2025 год. Если сравнивать с предыдущим годом, в декларации стало больше денег и у самого чиновника и у его сожительницы. В то же время перечень недвижимости и авто почти не изменился.

Также Новини.LIVE сообщали, что депутат Одесского горсовета Роман Сеник задекларировал новые покупки и активы за 2025 год. Среди имущества — земельный участок в селе Александровка площадью 805 кв. м. Также семья имеет две квартиры в Одессе в общей собственности. В 2024 году Сеник приобрел два нежилых помещения, одно из которых стоило почти 4,7 млн грн.