Декларація одеського депутата: нові авто, квартира і крипта

Депутат Роман Сеник. Фото: Роман Сеник/Facebook

Депутат Одеської міськради Роман Сеник задекларував нові покупки та активи за 2025 рік. У списку — нерухомість, дорогі авто і криптовалюта. Також родина отримала державну виплату за програмою "Зимова підтримка". Частина вартостей у декларації виглядає нижчою за ринкову.

Про це Новини.LIVE дізналися із декларації депутата.

Декларація Сеника

У декларації вказано, що депутат Роман Сеник живе з дружиною Оксаною та трьома дітьми. Серед майна — земельна ділянка в селі Олександрівка площею 805 кв. м, яку придбали ще у 2014 році. Також родина має дві квартири в Одесі: одна на 36,5 кв. м оформлена на дружину, інша — 69,8 кв. м у спільній власності. У 2024 році Сеник придбав два нежитлові приміщення, одне з яких коштувало майже 4,7 млн грн.

Окремо зазначена квартира на 148,6 кв. м, яку купили у 2025 році та оформили, ймовірно, на родича. Сам депутат користується нею безкоштовно.

Авто депутата

Автопарк теж поповнився. У власності є Toyota Land Cruiser Prado 2012 року, яку задекларували за 455 тис. грн. У 2025 році депутат придбав електромобіль BMW i4 за 553 тис. грн, а також отримав право користування Mercedes-Benz EQE 350 за 710 тис. грн, оформленим на дружину. Водночас ринкова вартість таких авто зазвичай у кілька разів вища.

Інші активи та гроші

Серед активів є й криптовалюта. Депутат задекларував Ethereum, Solana, Aptos та інші токени на суму понад 118 тис. грн. Основний дохід Сеника — зарплата в Адміністрації морських портів України, близько 268 тис. грн на рік. Значну частину доходів забезпечила дружина — майже 950 тис. грн від продажу майна та соцвиплат. Зокрема, родина отримала 4 тис. грн за програмою "Зимова підтримка".

Готівкою родина зберігає 440 тис. грн і 60 тис. доларів. Також у декларації є борг. У 2019 році дружина взяла позику на 2 млн грн, яку станом на кінець 2025 року ще не почали повертати.

