Декларация одесского депутата: новые авто, квартира и крипта

Депутат Роман Сеник.

Депутат Одесского горсовета Роман Сеник задекларировал новые покупки и активы за 2025 год. В списке — недвижимость, дорогие авто и криптовалюта. Также семья получила государственную выплату по программе "Зимняя поддержка". Часть стоимостей в декларации выглядит ниже рыночной.

Об этом Новини.LIVE узнали из декларации депутата.

Декларация Сеника

В декларации указано, что депутат Роман Сеник живет с женой Оксаной и тремя детьми. Среди имущества — земельный участок в селе Александровка площадью 805 кв. м, который приобрели еще в 2014 году. Также семья имеет две квартиры в Одессе: одна на 36,5 кв. м оформлена на жену, другая — 69,8 кв. м в общей собственности. В 2024 году Сеник приобрел два нежилых помещения, одно из которых стоило почти 4,7 млн грн.

Отдельно указана квартира на 148,6 кв. м, которую купили в 2025 году и оформили, вероятно, на родственника. Сам депутат пользуется ею бесплатно.

Авто депутата

Автопарк тоже пополнился. В собственности есть Toyota Land Cruiser Prado 2012 года, которую задекларировали за 455 тыс. грн. В 2025 году депутат приобрел электромобиль BMW i4 за 553 тыс. грн, а также получил право пользования Mercedes-Benz EQE 350 за 710 тыс. грн, оформленным на жену. В то же время рыночная стоимость таких авто обычно в несколько раз выше.

Другие активы и деньги

Среди активов есть и криптовалюта. Депутат задекларировал Ethereum, Solana, Aptos и другие токены на сумму более 118 тыс. грн. Основной доход Сеника — зарплата в Администрации морских портов Украины, около 268 тыс. грн в год. Значительную часть доходов обеспечила жена — почти 950 тыс. грн от продажи имущества и соцвыплат. В частности, семья получила 4 тыс. грн по программе "Зимняя поддержка".

Наличными семья хранит 440 тыс. грн и 60 тыс. долларов. Также в декларации есть долг. В 2019 году жена взяла заем на 2 млн грн, который по состоянию на конец 2025 года еще не начали возвращать.

