Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Имущество депутата одесского горсовета: авто, квартира и крипта

Имущество депутата одесского горсовета: авто, квартира и крипта

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 16:50
Декларация одесского депутата: новые авто, квартира и крипта
Депутат Роман Сеник. Фото: Роман Сеник/Facebook

Депутат Одесского горсовета Роман Сеник задекларировал новые покупки и активы за 2025 год. В списке — недвижимость, дорогие авто и криптовалюта. Также семья получила государственную выплату по программе "Зимняя поддержка". Часть стоимостей в декларации выглядит ниже рыночной.

Об этом Новини.LIVE узнали из декларации депутата.

Декларация Сеника

В декларации указано, что депутат Роман Сеник живет с женой Оксаной и тремя детьми. Среди имущества — земельный участок в селе Александровка площадью 805 кв. м, который приобрели еще в 2014 году. Также семья имеет две квартиры в Одессе: одна на 36,5 кв. м оформлена на жену, другая — 69,8 кв. м в общей собственности. В 2024 году Сеник приобрел два нежилых помещения, одно из которых стоило почти 4,7 млн грн.

Отдельно указана квартира на 148,6 кв. м, которую купили в 2025 году и оформили, вероятно, на родственника. Сам депутат пользуется ею бесплатно.

Авто депутата

Автопарк тоже пополнился. В собственности есть Toyota Land Cruiser Prado 2012 года, которую задекларировали за 455 тыс. грн. В 2025 году депутат приобрел электромобиль BMW i4 за 553 тыс. грн, а также получил право пользования Mercedes-Benz EQE 350 за 710 тыс. грн, оформленным на жену. В то же время рыночная стоимость таких авто обычно в несколько раз выше.

Другие активы и деньги

Среди активов есть и криптовалюта. Депутат задекларировал Ethereum, Solana, Aptos и другие токены на сумму более 118 тыс. грн. Основной доход Сеника — зарплата в Администрации морских портов Украины, около 268 тыс. грн в год. Значительную часть доходов обеспечила жена — почти 950 тыс. грн от продажи имущества и соцвыплат. В частности, семья получила 4 тыс. грн по программе "Зимняя поддержка".

Наличными семья хранит 440 тыс. грн и 60 тыс. долларов. Также в декларации есть долг. В 2019 году жена взяла заем на 2 млн грн, который по состоянию на конец 2025 года еще не начали возвращать.

Как сообщали Новости.LIVE Секретарь горсовета и и.о. мэра Одессы Игорь Коваль подал ежегодную декларацию за 2025 год. В ней он показал не только свои доходы, но и денежные сбережения и имущество семьи. Если сравнивать с предыдущим годом, в декларации стало больше денег и у самого чиновника и у его сожительницы.

Также Новости.LIVE писали, что заместитель начальника Одесской городской военной администрации подал декларацию за 2025 год. В ней — квартиры, земля, авто и значительные сбережения. Часть имущества он приобрел в предыдущие годы, а доходы получал с зарплаты и процентов. Также в документе указаны члены семьи и их данные.

декларация Одесса
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации