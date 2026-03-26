Депутатом з Одещини зацікавилося НАЗК: приховав близько 134 млн

Депутат Максим Шейко. Фото: Суспільне Одеса

Депутата сільради на Одещині запідозрили у приховуванні майна та коштів. Порушення виявили під час перевірки декларації за 2024 рік. Йдеться про незадекларовану нерухомість, транспорт і великі суми готівки. Матеріали вже передали правоохоронцям.

Про це повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції, передає Новини.LIVE.

Мільйони повз декларацію

Йдеться про депутата селищної ради у Вигоді Одеська область Максима Шейка. Перевірку провело Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). У декларації посадовця знайшли серйозні розбіжності між задекларованими активами та фактичними доходами.

Серед головних порушень — житловий будинок площею понад 315 квадратних метрів у селі Молодіжне, який депутат не вказав у звітності. Формально нерухомість оформлена на дружину, однак сам Шейко користувався нею та навіть передавав у заставу для отримання кредиту.

Схожа ситуація із земельною ділянкою площею близько 1000 квадратних метрів. Попри те, що депутат брав участь у її оформленні та передачі під заставу, у декларації ці дані відсутні. Також не були зазначені автомобілі Mercedes-Benz ML 350, Mercedes-Benz Vito та причіп. Окрім цього, посадовець не задекларував права на торгові марки, отриману у спадок нерухомість і низку банківських рахунків. У звіті вказано понад 3,3 мільйона доларів готівки, але перевірка показала різницю між доходами родини та наявними коштами на понад 117 мільйонів гривень.

Загальна сума розбіжностей у декларації становить близько 134 мільйонів гривень. Матеріали перевірки передали до Національної поліції України для подальшого розслідування.

Інші декларації

Депутат Одеської міськради Роман Сеник задекларував майно та доходи за 2025 рік. У декларації — нерухомість, автомобілі та криптовалюта, а також грошові заощадження родини. Частина вказаних вартостей, зокрема авто, виглядає нижчою за ринкову. У власності родини є земельна ділянка, дві квартири в Одесі та ще одна велика квартира, якою депутат користується безкоштовно.

Також у 2024 році він придбав нежитлові приміщення, одне з яких коштувало майже 4,7 млн грн. Автопарк включає Toyota Land Cruiser Prado, електромобіль BMW i4 та Mercedes-Benz EQE, оформлений на дружину. Серед активів — криптовалюта на понад 118 тис. грн, готівка (440 тис. грн і 60 тис. доларів), а також борг у 2 млн грн, який досі не погашений.

Як повідомляло Новини.LIVE голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко подав декларацію за 2025 рік. У ній — кілька квартир, земля, дорогі авто та значні готівкові заощадження. Частина майна оформлена і на дружину. Також у документах згадується нерухомість за кордоном.

Також, Новини.LIVE писали, що секретар міськради і в.о. мера Одеси Ігор Коваль подав щорічну декларацію за 2025 рік.У ній він показав не лише свої доходи, а й грошові заощадження та майно родини. Якщо порівнювати з попереднім роком, у декларації стало більше грошей і в самого посадовця і в його співмешканки. Водночас перелік нерухомості та авто майже не змінився.