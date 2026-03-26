Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Депутатом з Одещини зацікавилося НАЗК: приховав близько 134 млн

Депутатом з Одещини зацікавилося НАЗК: приховав близько 134 млн

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 15:59
Депутатом з Одещини зацікавилося НАЗК: приховав близько 134 млн
Депутат Максим Шейко. Фото: Суспільне Одеса

Депутата сільради на Одещині запідозрили у приховуванні майна та коштів. Порушення виявили під час перевірки декларації за 2024 рік. Йдеться про незадекларовану нерухомість, транспорт і великі суми готівки. Матеріали вже передали правоохоронцям.

Про це повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції, передає Новини.LIVE.

Мільйони повз декларацію

Йдеться про депутата селищної ради у Вигоді Одеська область Максима Шейка. Перевірку провело Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). У декларації посадовця знайшли серйозні розбіжності між задекларованими активами та фактичними доходами.

Серед головних порушень — житловий будинок площею понад 315 квадратних метрів у селі Молодіжне, який депутат не вказав у звітності. Формально нерухомість оформлена на дружину, однак сам Шейко користувався нею та навіть передавав у заставу для отримання кредиту.

Схожа ситуація із земельною ділянкою площею близько 1000 квадратних метрів. Попри те, що депутат брав участь у її оформленні та передачі під заставу, у декларації ці дані відсутні. Також не були зазначені автомобілі Mercedes-Benz ML 350, Mercedes-Benz Vito та причіп. Окрім цього, посадовець не задекларував права на торгові марки, отриману у спадок нерухомість і низку банківських рахунків. У звіті вказано понад 3,3 мільйона доларів готівки, але перевірка показала різницю між доходами родини та наявними коштами на понад 117 мільйонів гривень.

Читайте також:

Загальна сума розбіжностей у декларації становить близько 134 мільйонів гривень. Матеріали перевірки передали до Національної поліції України для подальшого розслідування. 

Інші декларації

Депутат Одеської міськради Роман Сеник задекларував майно та доходи за 2025 рік. У декларації — нерухомість, автомобілі та криптовалюта, а також грошові заощадження родини. Частина вказаних вартостей, зокрема авто, виглядає нижчою за ринкову. У власності родини є земельна ділянка, дві квартири в Одесі та ще одна велика квартира, якою депутат користується безкоштовно.

Також у 2024 році він придбав нежитлові приміщення, одне з яких коштувало майже 4,7 млн грн. Автопарк включає Toyota Land Cruiser Prado, електромобіль BMW i4 та Mercedes-Benz EQE, оформлений на дружину. Серед активів — криптовалюта на понад 118 тис. грн, готівка (440 тис. грн і 60 тис. доларів), а також борг у 2 млн грн, який досі не погашений.

Як повідомляло Новини.LIVE голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко подав декларацію за 2025 рік. У ній — кілька квартир, земля, дорогі авто та значні готівкові заощадження. Частина майна оформлена і на дружину. Також у документах згадується нерухомість за кордоном.

Також, Новини.LIVE писали, що секретар міськради і в.о. мера Одеси Ігор Коваль подав щорічну декларацію за 2025 рік.У ній він показав не лише свої доходи, а й грошові заощадження та майно родини. Якщо порівнювати з попереднім роком, у декларації стало більше грошей і в самого посадовця і в його співмешканки. Водночас перелік нерухомості та авто майже не змінився.

декларація НАЗК Одеська область
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації