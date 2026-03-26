Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Депутатом из Одесчины заинтересовалось НАПК: скрыл около 134 млн

Депутатом из Одесчины заинтересовалось НАПК: скрыл около 134 млн

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 15:59
Депутатом из Одесчины заинтересовалось НАПК: скрыл около 134 млн
Депутат Максим Шейко. Фото: Суспільне Одеса

Депутата сельсовета в Одесской области заподозрили в сокрытии имущества и средств. Нарушения обнаружили во время проверки декларации за 2024 год. Речь идет о незадекларированной недвижимости, транспорте и крупных суммах наличных. Материалы уже передали правоохранителям.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, передает Новини.LIVE.

Миллионы мимо декларации

Речь идет о депутате поселкового совета в Выгоде Одесская область Максиме Шейко. Проверку провело Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). В декларации чиновника нашли серьезные расхождения между задекларированными активами и фактическими доходами.

Среди главных нарушений — жилой дом площадью более 315 квадратных метров в селе Молодежное, который депутат не указал в отчетности. Формально недвижимость оформлена на жену, однако сам Шейко пользовался ею и даже передавал в залог для получения кредита.

Похожая ситуация с земельным участком площадью около 1000 квадратных метров. Несмотря на то, что депутат участвовал в его оформлении и передаче под залог, в декларации эти данные отсутствуют. Также не были указаны автомобили Mercedes-Benz ML 350, Mercedes-Benz Vito и прицеп. Кроме этого, чиновник не задекларировал права на торговые марки, полученную в наследство недвижимость и ряд банковских счетов. В отчете указано более 3,3 миллиона долларов наличных, но проверка показала разницу между доходами семьи и имеющимися средствами на более 117 миллионов гривен.

Читайте также:

Общая сумма расхождений в декларации составляет около 134 миллионов гривен. Материалы проверки передали в Национальную полицию Украины для дальнейшего расследования.

Другие декларации

Депутат Одесского горсовета Роман Сеник задекларировал имущество и доходы за 2025 год. В декларации — недвижимость, автомобили и криптовалюта, а также денежные сбережения семьи. Часть указанных стоимостей, в частности авто, выглядит ниже рыночной. В собственности семьи есть земельный участок, две квартиры в Одессе и еще одна большая квартира, которой депутат пользуется бесплатно.

Также в 2024 году он приобрел нежилые помещения, одно из которых стоило почти 4,7 млн грн. Автопарк включает Toyota Land Cruiser Prado, электромобиль BMW i4 и Mercedes-Benz EQE, оформленный на жену. Среди активов — криптовалюта на более 118 тыс. грн, наличные (440 тыс. грн и 60 тыс. долларов), а также долг в 2 млн грн, который до сих пор не погашен.

Как сообщало Новини.LIVE глава Одесского районного совета Виталий Барвиненко подал декларацию за 2025 год. В ней — несколько квартир, земля, дорогие авто и значительные наличные сбережения. Часть имущества оформлена и на жену. Также в документах упоминается недвижимость за рубежом.

Также, Новини.LIVE писали, что секретарь горсовета и и.о. мэра Одессы Игорь Коваль подал ежегодную декларацию за 2025 год. В ней он показал не только свои доходы, но и денежные сбережения и имущество семьи. Если сравнивать с предыдущим годом, в декларации стало больше денег и у самого чиновника и у его сожительницы. В то же время перечень недвижимости и авто почти не изменился.

декларация НАПК Одесская область
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации