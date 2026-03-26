Депутатом из Одесчины заинтересовалось НАПК: скрыл около 134 млн

Депутат Максим Шейко. Фото: Суспільне Одеса

Депутата сельсовета в Одесской области заподозрили в сокрытии имущества и средств. Нарушения обнаружили во время проверки декларации за 2024 год. Речь идет о незадекларированной недвижимости, транспорте и крупных суммах наличных. Материалы уже передали правоохранителям.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, передает Новини.LIVE.

Миллионы мимо декларации

Речь идет о депутате поселкового совета в Выгоде Одесская область Максиме Шейко. Проверку провело Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). В декларации чиновника нашли серьезные расхождения между задекларированными активами и фактическими доходами.

Среди главных нарушений — жилой дом площадью более 315 квадратных метров в селе Молодежное, который депутат не указал в отчетности. Формально недвижимость оформлена на жену, однако сам Шейко пользовался ею и даже передавал в залог для получения кредита.

Похожая ситуация с земельным участком площадью около 1000 квадратных метров. Несмотря на то, что депутат участвовал в его оформлении и передаче под залог, в декларации эти данные отсутствуют. Также не были указаны автомобили Mercedes-Benz ML 350, Mercedes-Benz Vito и прицеп. Кроме этого, чиновник не задекларировал права на торговые марки, полученную в наследство недвижимость и ряд банковских счетов. В отчете указано более 3,3 миллиона долларов наличных, но проверка показала разницу между доходами семьи и имеющимися средствами на более 117 миллионов гривен.

Общая сумма расхождений в декларации составляет около 134 миллионов гривен. Материалы проверки передали в Национальную полицию Украины для дальнейшего расследования.

