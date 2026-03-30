Состояние главы Одесского облсовета: исчезла дорогая машина

Состояние главы Одесского облсовета: исчезла дорогая машина

Дата публикации 30 марта 2026 17:59
Председатель Одесского облсовета. Фото: Георгий Диденко/Facebook

В декларации председателя Одесского облсовета Григория Диденко зафиксировали изменения. Его жена, народный депутат Юлия Диденко, больше не пользуется автомобилем Audi SQ8. В то же время в документе обнародованы доходы, недвижимость и сбережения семьи. На этом фоне продолжается расследование относительно возможного недекларирования имущества.

Об этом Новини.LIVE узнали из декларации председателя Одесского облсовета Григория Диденко.

Исчезла машина

В 2025 году жена председателя Одесского областного совета Григория Диденко Юлия Диденко прекратила пользоваться автомобилем Audi SQ8 2021 года выпуска. Ранее эта машина была указана в декларации как такая, которой она пользуется с 2023 года. В новом документе авто уже не указано. Причины таких изменений официально не объясняют.

Доходы семьи

По данным декларации, Григорий Диденко за год получил 1 млн 108 тыс. грн заработной платы. Его жена задекларировала 612,4 тыс. грн дохода. Кроме этого, семья получила 184,1 тыс. грн от сдачи имущества в аренду. Основные доходы остаются официальными зарплатами и арендными платежами. Других крупных источников дохода в документе не указано.

Сам чиновник не имеет в собственности жилья. В то же время его жена владеет квартирой в Киеве площадью 32,2 кв. м. Также она является совладелицей квартиры в Донецке и имеет нежилое помещение. Кроме этого, в собственности депутата есть земельный участок в Венгрии. Вся эта недвижимость отражена в декларации.

Деньги и имущество

В декларации также указаны значительные денежные сбережения семьи. Григорий Диденко хранит 206 тыс. евро наличными. Его жена имеет 172 тыс. долларов США. В то же время на банковских счетах суммы значительно меньше. У чиновника — чуть больше тысячи гривен, у депутата — 11,1 тыс. грн. Такое распределение средств является типичным для подобных деклараций.

Расследование за обогащение

В 2024 году после внимания журналистов декларациями главы облсовета заинтересовались антикоррупционные органы. В феврале 2026 года обвинительный акт передали в суд. Супругов подозревают в недекларировании имущества на более чем 8 млн грн в 2021-2023 годах. Параллельно суд рассматривает иск в отношении активов на почти 5 млн грн. Следствие считает их необоснованными и хочет взыскать в пользу государства.

По версии следствия, в 2021-2024 годах семья приобрела имущество, которое не соответствовало их официальным доходам. Речь идет об автомобилях Audi SQ8 разных годов выпуска и других активах. Часть имущества уже арестована решением суда. В частности, это квартира в Киеве и нежилое помещение. Рассмотрение дела пока продолжается.

Как сообщали Новини.LIVE, начальник Одесской таможни Андрей Коливер обнародовал декларацию за 2025 год. В ней он указал доходы, недвижимость, транспорт и сбережения своей семьи. Основной доход в семье получает жена от бизнеса. Сам чиновник задекларировал зарплату и валютные накопления.

Также Новини.LIVE писали, что депутата сельсовета в Одесской области заподозрили в сокрытии имущества и средств. Нарушения обнаружили во время проверки декларации за 2024 год. Речь идет о незадекларированной недвижимости, транспорте и крупных суммах наличных. Материалы уже передали правоохранителям.

декларация Одесса доходы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
