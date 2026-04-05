Нардеп от Одессы задекларировал квартиры и 138 тысяч долларов

Народный депутат Украины от Одессы Олег Колев.

Народный депутат Украины, который в 2019 году был избран от Хаджибейского района Одессы, Олег Колев, обнародовал декларацию за 2025 год. В документе он указал несколько квартир, наличные сбережения в долларах и средства на банковских счетах.

Об этом Новини.LIVE узнали из декларации Олега Колева, опубликованной НАПК.

Имущество депутата Олега Колева

В собственности депутата есть квартира в Измаиле площадью 50,7 кв. м, которую он приобрел еще в 2002 году. Также он имеет долю в еще одной квартире. Ее площадь составляет 67,3 кв. м, а собственность разделена между несколькими лицами.

Кроме этого, Колев владеет квартирой в Одессе площадью 65,5 кв. м, которую приобрел в 2021 году за 647 580 грн. Для работы в столице он арендует жилье в Киеве площадью 82 кв. м. Транспортных средств в декларации нет.

Доходы нардепа Колева

Основным доходом народный депутат указал заработную плату в Верховной Раде. За год он получил 727 519 грн. Также задекларировал 1 595 грн банковских процентов.

Наибольшую часть активов составляют сбережения. В частности, Колев держит 138 тысяч долларов наличными. Еще 485 551 грн он хранит на банковских счетах.

Что изменилось за год в декларации

Отдельно стоит отметить, что по сравнению с декларацией за 2024 год существенных изменений в имуществе депутата не произошло. Количество квартир осталось прежним, новых объектов он не задекларировал. В то же время изменилась структура доходов: в прошлом году он получал значительные компенсации из бюджета за аренду жилья, проезд и выполнение депутатских полномочий.

В частности, в 2024 году он декларировал:

более 726 тыс. грн зарплаты

еще 726 тыс. грн компенсаций, связанных с депутатской деятельностью

237 тыс. грн компенсации за аренду жилья

90 тыс. грн на проезд

За 2025 год задекларирована преимущественно зарплата. При этом объем наличности не изменился, а сумма средств на банковских счетах выросла с 350 тысяч гривен до более 480 тысяч.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, что у первого заместителя председателя Одесского областного совета, Олега Радковского, в декларации за 2025 год появились новые квартиры, которые он оформил на себя. В документе также указано, что жена чиновника в прошлом году приобрела Porsche Cayenne 2017 года стоимостью 800 тыс. грн.

Также Новини.LIVE писали, что декларацию о доходах за 2025 год подал и депутат Одесского городского совета Олег Этнарович. В июне 2025 года дочь депутата Полина стала обладательницей Porsche Macan стоимостью 3,89 млн грн. Это уже второй автомобиль этой марки в семье — первый принадлежит жене с 2016 года. Также Светлана Этнарович владеет грузовиками Scania и Renault, а также двумя прицепами Schmitz.