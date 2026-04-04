Заступник голови Одеської облради задекларував нові квартири

Заступник голови Одеської облради Олег Радковський. Фото: Facebook

Перший заступник голови Одеської обласної ради Олег Радковський подав декларацію за 2025 рік. У документі з’явилися нові об’єкти нерухомості, які він оформив на себе. Йдеться про дві квартири, придбані протягом року. Частина активів у декларації зазначена без вартості.

Про це Новини.LIVE дізналися з декларації Олега Радковського, опублікованої НАЗК.

Доходи Олега Радковського за 2025 рік

Згідно з декларацією, за рік Олег Радковський отримав 1,09 млн грн зарплати в обласній раді. Його дружина задекларувала ще 630 тис. грн від продажу майна.

Найбільше грошей родина зберігає готівкою. У декларації вказано 7 млн грн і 100 тисяч доларів. Також у посадовця є понад 523 тис. грн на банківському рахунку, у дружини — лише кілька тисяч гривень.

Також родина має борги у банках. За рік вони ніяк не змінилися. У декларації залишився старий кредит на 182 771 долар, оформлений ще у 2004 році, а також позика на понад 2,8 млн грн, яку він отримав у 2022 році.

Майно та коштовності сім'ї Радковського

У 2025 році посадовець став власником двох квартир в Одесі. Одна має площу 209,8 квадратного метра, інша — 86,5. Обидві записані на нього особисто.

У декларації також залишаються попередні активи родини. Зокрема, квартира площею 400,6 кв. м та ще одна на 86,7 кв. м, які аписані на нього. Дружина володіє квартирою на 146,8 кв. м і земельною ділянкою площею 907 кв. м. Також у декларації є дачний будинок площею 53,5 кв. м, який перебуває у спільній частковій власності.

Окремо задекларовані коштовні речі. Йдеться про годинники брендів Franck Muller, Rolex, IWC та Cartier. Частина з них належить самому посадовцю, а іншою володіє його дружина. Наприклад, чоловічий годинник Franck Muller оцінений у 250 тисяч гривень, жіночий у 800 тисяч гривень. Також у декларації є годинники Rolex вартістю близько 100 тисяч гривень та IWC, який коштує 250 тисяч.

Крім цього, у документі вказані ювелірні вироби з діамантами від брендів Damiani, Cartier і De Grisogono. Вони оформлені на дружину. Також задекларована шуба Louis Vuitton із хутра соболя. Водночас у більшості випадків вартість цих активів у декларації не зазначена.

У декларації також з’явився новий автомобіль. У 2025 році дружина посадовця придбала Porsche Cayenne 2017 року вартістю 800 тис. грн. Водночас у власності самого Радковського залишається Mercedes-Benz GL 550 2007 року, який він задекларував ще у 2022 році. Його вартість у документі не зазначена.

Як змінилися доходи Радковського за рік

Якщо порівнювати декларацію із попередньою за 2024-й рік, найбільші зміни стосуються саме нерухомості. У новій декларації з’явилися дві нові квартири в Одесі, яких раніше не було. Щодо доходів і грошей різких змін немає. Основні джерела залишаються тими ж.

Більше декларацій одеських депутатів

Як раніше повідомляли Новини.LIVE голова Приморської райадміністрації Одеси Марат Корольов подав декларацію. За 2025 рік він отримав 774 765 грн. Дружина задекларувала дохід від підприємницької діяльності — 900 138 грн. Також у декларації є грошові подарунки дітям. Донька отримала 90 000 грн, і ще 90 000 грн задекларовано для сина. Окрім цього, члени родини отримували державні виплати — по 1000 грн за програмами "єПідтримка" та "Зимова підтримка".

Також Новини.LIVE писали, що депутат Одеської міської ради Олег Звягін подав річну декларацію за 2025 рік. Він користується квартирою площею 115,2 м². Вона оформлена на іншого громадянина, але право користування мають сам депутат, його дружина та донька. Вартість житла на момент придбання становила 2 020 223 грн. У родині є три автомобілі. Дружина володіє Toyota RAV4 2017 року, який зазначений як викрадений. Сам депутат має Nissan Murano 2017 року. Також у 2025 році він придбав новий BYD Song Plus 2024 року за 935 200 грн.