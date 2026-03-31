Накопичення депутата Одеської міськради Олега Етнаровича

Депутат Одеської міської ради Олег Етнарович.

Депутат Одеської міської ради Олег Етнарович подав щорічну декларацію про доходи за 2025 рік. У документі вказано придбання нового коштовного автомобіля, володіння великими комерційними площами та частки у статутних капіталах кількох компаній. Також родина декларує значні суми готівкою в іноземній валюті.

Про це Новини.LIVE дізналися із декларації депутата.

Дані декларанта

Олег Етнарович обіймає посаду депутата в Одеській міській раді. До складу його родини, вказаної у звіті, входять дружина Світлана та донька Поліна. Більшість нерухомості та транспортних засобів зареєстровані на членів сім'ї.

Об'єкти нерухомості

У власності родини перебуває низка великих об'єктів. Зокрема, депутат володіє 50% магазину площею 1370 м² вартістю понад 16 млн грн та нежитловими приміщеннями на 956 м². Дружина має квартиру на 295 м² вартістю 4,7 млн грн, офіс та два машиномісця. У 2024 році Етнарович придбав ще одну квартиру в Одесі за 1,8 млн грн.

Коштовні авто

У червні 2025 року донька депутата Поліна стала власницею Porsche Macan вартістю 3,89 млн грн. Це вже другий автомобіль цієї марки в сім'ї — перший належить дружині з 2016 року. Також Світлана Етнарович володіє вантажівками Scania та Renault, а також двома причепами Schmitz.

Корпоративні права

Депутат задекларував частки у статутних капіталах підприємств. Найбільша з них — у ТОВ "Фланкер" (87%), що у грошовому вираженні становить понад 50 млн грн. Також він має частки в "Академії спорту" (800 тис. грн), "Академії кіберспорту" та регбійному клубі "Кредо-63". Дружина володіє часткою в "ЕКО Менеджмент Груп" на суму 20,7 млн грн.

Отримані доходи

Основним доходом родини є підприємницька діяльність. За рік Олег Етнарович заробив як ФОП 9,3 млн грн, а його дружина — 6,2 млн грн. Також зафіксовано страхову виплату депутату в розмірі майже 900 тис. грн та виплати за використання торговельних знаків ("Вітол", "Автоженева").

Грошові активи

Сім'я зберігає значні суми готівкою: 250 тис. євро, 180 тис. доларів та 350 тис. гривень у самого депутата. На банківських рахунках дружини вказано понад 119 тис. євро. Крім того, родина надала позики третім особам на загальну суму понад 70 тис. доларів.

Цінне майно

У декларації вказані три швейцарські годинники: Ulysse Nardin, Breitling та OMEGA. Вартість останнього, придбаного у 2023 році, становить 302 тис. грн. Інформація про вартість двох інших годинників у документі відсутня.

Як повідомляли Новини.LIVE, у 2025 році дружина голови Одеської обласної ради Григорія Діденка Юлія Діденко припинила користуватися автомобілем Audi SQ8 2021 року випуску. Раніше ця машина була вказана в декларації як така, якою вона користується з 2023 року. У новому документі авто вже не зазначене.

Також Новини.LIVE писали, що начальник Одеської митниці Андрій Колівер оприлюднив декларацію за 2025 рік. У ній він вказав доходи, нерухомість, транспорт і заощадження своєї родини. Основний дохід у сім’ї отримує дружина від бізнесу. Сам посадовець задекларував зарплату та валютні накопичення.