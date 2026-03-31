Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Накопичення депутата Одеської міськради Олега Етнаровича

Накопичення депутата Одеської міськради Олега Етнаровича

Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 18:47
Накопичення депутата Одеської міськради Олега Етнаровича
Депутат Одеської міської ради Олег Етнарович. Фото: Олег Етнарович/Facebook

Депутат Одеської міської ради Олег Етнарович подав щорічну декларацію про доходи за 2025 рік. У документі вказано придбання нового коштовного автомобіля, володіння великими комерційними площами та частки у статутних капіталах кількох компаній. Також родина декларує значні суми готівкою в іноземній валюті.

Про це Новини.LIVE дізналися із декларації депутата.

Дані декларанта

Олег Етнарович обіймає посаду депутата в Одеській міській раді. До складу його родини, вказаної у звіті, входять дружина Світлана та донька Поліна. Більшість нерухомості та транспортних засобів зареєстровані на членів сім'ї.

Об'єкти нерухомості

У власності родини перебуває низка великих об'єктів. Зокрема, депутат володіє 50% магазину площею 1370 м² вартістю понад 16 млн грн та нежитловими приміщеннями на 956 м². Дружина має квартиру на 295 м² вартістю 4,7 млн грн, офіс та два машиномісця. У 2024 році Етнарович придбав ще одну квартиру в Одесі за 1,8 млн грн.

Коштовні авто

У червні 2025 року донька депутата Поліна стала власницею Porsche Macan вартістю 3,89 млн грн. Це вже другий автомобіль цієї марки в сім'ї — перший належить дружині з 2016 року. Також Світлана Етнарович володіє вантажівками Scania та Renault, а також двома причепами Schmitz.

Корпоративні права

Депутат задекларував частки у статутних капіталах підприємств. Найбільша з них — у ТОВ "Фланкер" (87%), що у грошовому вираженні становить понад 50 млн грн. Також він має частки в "Академії спорту" (800 тис. грн), "Академії кіберспорту" та регбійному клубі "Кредо-63". Дружина володіє часткою в "ЕКО Менеджмент Груп" на суму 20,7 млн грн.

Отримані доходи

Основним доходом родини є підприємницька діяльність. За рік Олег Етнарович заробив як ФОП 9,3 млн грн, а його дружина — 6,2 млн грн. Також зафіксовано страхову виплату депутату в розмірі майже 900 тис. грн та виплати за використання торговельних знаків ("Вітол", "Автоженева").

Грошові активи

Сім'я зберігає значні суми готівкою: 250 тис. євро, 180 тис. доларів та 350 тис. гривень у самого депутата. На банківських рахунках дружини вказано понад 119 тис. євро. Крім того, родина надала позики третім особам на загальну суму понад 70 тис. доларів.

Цінне майно

У декларації вказані три швейцарські годинники: Ulysse Nardin, Breitling та OMEGA. Вартість останнього, придбаного у 2023 році, становить 302 тис. грн. Інформація про вартість двох інших годинників у документі відсутня.

Як повідомляли Новини.LIVE, у 2025 році дружина голови Одеської обласної ради Григорія Діденка Юлія Діденко припинила користуватися автомобілем Audi SQ8 2021 року випуску. Раніше ця машина була вказана в декларації як така, якою вона користується з 2023 року. У новому документі авто вже не зазначене. 

Також Новини.LIVE писали, що начальник Одеської митниці Андрій Колівер оприлюднив декларацію за 2025 рік. У ній він вказав доходи, нерухомість, транспорт і заощадження своєї родини. Основний дохід у сім’ї отримує дружина від бізнесу. Сам посадовець задекларував зарплату та валютні накопичення.

декларація Одеса місцеві депутати
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації